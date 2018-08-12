В Ровно любители дрифта таранили авто полиции, люди в балаклавах били машины

12 августа 2018, 16:27

В Ровно прошли гонки и дрифт автолюбителей, а также протест против "покатушек".

Шеврон полиция
Полицейские пострадали при задержании любителей дрифта / УНИАН

В Ровно в субботу поздно вечером, 11 августа, полицейские задержали участников дрифта, при этом пострадали трое правоохранителей.

Происшествие случилось возле одного из ТРЦ, где зафиксировали гонки и дрифт автолюбителей, а также протест против "покатушек" жителей близлежащих домов, рассказали в ГУ НП в Ровенской области.

На место происшествия выехали почти 50 сотрудников полиции, а администрация ТРЦ установила временные заграждения для недопущения транспортных средств на территорию автостоянки.

Однако 25-летний житель села Городок Ровенского района, водитель Renault Trafic, объехав заграждение через бордюр и газон, заехал на автостоянку, где начал дрифтовать и создавать аварийную обстановку, не реагируя на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке. После этого водитель микроавтобуса, выезжая со стоянки, протаранил служебный автомобиль Toyota Prius.

"Продолжая игнорировать требования сотрудников полиции об остановке, водитель Renault совершил наезд на и.о. начальника управления превентивной деятельности области старшего лейтенанта полиции, находившийся в форменной одежде и стоявшего у служебного авто. Не имея возможности избежать наезда, полицейский упал на капот автомобиля Renault и, держась за него, проехал в таком положении около 30 метров до вынужденной остановки", — говорится в сообщении.

При задержании нарушителя телесные повреждения получили трое работников управления патрульной полиции, полиция начала досудебное расследование по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

25-летнего жителя Ровенского района задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В полиции добавили, что задержанный водитель был трезв.

В то же время в момент задержания нарушителей около 100 неизвестных лиц в балаклавах битами повредили два автомобиля участников дрифта: автомобиль "ВАЗ 2103" и "ВАЗ 2106". Последний, выезжая с территории стоянки, столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius.

По факту сопротивления работнику правоохранительного органа полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине копы во время погони умудрились утопить служебное авто.

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Ровно автогонки Национальная полиция
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