Безумные гонки. На Киевщине копы во время погони умудрились утопить служебное авто: видео

В селе Петропавловская Борщаговка, что на Киевщине патруль полиции утопил в канаве служебный автомобиль во время погони за мужчиной на скутере.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Главка Нацполиции по региону. Согласно обнародованным ведомством данным наряд патрульных из Киево-Святошинского райотдела пытался остановить водителя скутера, грубо нарушившего ПДД. Однако мужчина проигнорировал требование об остановке и продолжил езду.

Полицейские начали погоню. Однако водитель служебной машины не справился с управлением и ее унесло в близлежащую канаву.

В результате инцидента двое полицейских получили травмы. Начато служебное расследования инцидента и их действий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине копы со стрельбой гонялись за девушкой-лихачем, а во Львове авто копов на пешеходной переходе наехало на мужчину.