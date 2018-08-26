Порошенко признал риск "президентских амбиций" Вакарчука и Зеленского

Порошенко считает, что украинцы не должны голосовать за "неожиданных кандидатов" / Администрация президента Украины

Президент Петр Порошенко откровенно признался, что "неожиданные кандидаты" могут воспользоваться недовольными настроениями в обществе относительно власти, а также военным конфликтом на востоке.

Глава государства дал интервью Financial Times, в котором издание назвало "неожиданным кандидатов" по-своему – "комиком и поп-звездой", очевидно подразумевая Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского. Об этом сообщает InfoResist.

"Популистские, безответственные силы, используя различные технологии, могут одержать победу или хотя бы часть голосов. Но я горжусь тем, что все время выбор украинского народа был очень ответственен. Я абсолютно уверен, что на этот раз все будет так же, и Путин не сможет играть с голосами украинских избирателей", - сказал Порошенко в интервью иностранным журналистам.

Напомним, ранее в Bloomberg появился материал о том, что в своей новой песне "Сколько нас" лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук завуалировано намекает на свое вероятное участие в грядущих президентских выборах.