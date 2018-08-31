Газ для населения, ограничения скорости, пункты пропуска и школы: что меняется в Украине с 1 сентября

Что меняется в Украине с 1 сентября / Reuters

1 сентября у нас больше всего ассоциируется с Днем знаний. Однако изменения в школах – это еще не все сюрпризы, которые заработают для украинцев уже на этой неделе.

Аналоговое телевидение отключат

С 31 августа 2018 года на всей территории Украины кроме зоны проведения операции объединенных сил на Донбассе и некоторых приграничных районов прекращается аналоговое телевизионное вещание.

Как подключить цифровое телевидение?

Для подключения эфирного цифрового ТВ кроме телевизора нужны: антенна (в большинстве домов установлена на крыше), или же антенна дециметрового диапазона (ДМВ) - они бывают внешние и внутренние и, возможно, приставка. Подробнее читайте в нашем материале Украина с 31 августа переходит на цифровое телевидение: что это такое и как подключить.

Изменения в школах с 1 сентября-2018

Читайте также1 сентября или День знаний-2018: поздравления в прозе, стихах и анимированных открыткахС 1 сентября 2018 года в отдельных украинских школах перестанут преподавать физику, биологию и химию, заменив их одним курсом под названием "Естественные науки", предполагающимознакомительное изучение предметов школьной программы. Напомним, ранее министр образования Лилия Гриневич заявляла, что объединение нескольких наук в одну учебную программу основано на международном опыте.

Подробнее читайте в нашем материале С 1 сентября в части украинских школ упразднят физику, биологию и химию.

Кроме того, нынешние первоклассники начнут учиться уже 12 лет. Они пройдут три уровня среднего образования:

начальное – 4 года,

базовое – 5 лет,

профильное, состоящее из профессионального и общеобразовательного – 3 года.

Курс доллара в Украине в сентябре-2018

30 августа в киевских пунктах обмена валют стоимость доллара, а также евро подскочила и составила 28,30 грн/$ и 33 грн/евро. И это еще не предел, заверяют эксперты.

В конце года на курс повлияет то, получит ли Украина транш кредита от МВФ. И выборы следующего года. "Мы ожидали в районе 29 грн/$. Сейчас он может быть чуть больше – где-то 30 29 грн/$", – прогнозирует финансовый аналитик Александр Савченко.

Подробнее читайте в нашем материале Валютные "качели": эксперты рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары.

Цены на газ для населения в Украине с 1 сентября-2018

29 августа Кабмин продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины". Согласно этим обязательствам цена газа для населения закреплена на уровне ниже рыночного.

Таким образом, в сентябре цены на газ в Украине не повысят.

Зато минимальные цены на газ для промпотребителей "Нафтогаз" повышает на 4,6% – до 10599,6 грн за тыс. куб. м.

При этом могут измениться условия поставки газа населению. Если Кабмин примет такое решение, то потребителям придется раздельно платить за газ:

как за товар,

и за услуги по его доставке.

Читайте такжеГосударство задолжало украинцам 8,3 млн грн субсидийЗаодно напоминаем, что до 1 сентября получатели субсидий должны подать заявление для получения 700 грн за сэкономленный зимой газ – если такая экономия у них была.

Бэби-бокс и оплачиваемая няня

Уже с 1 сентября украинским мамочкам обещают прямо в роддомах бесплатно выдавать baby-box/бэби-боксы – пакеты для младенца со всем необходимым на первое время. Подробнее читайте в нашем материале Бэби-бокс и оплачиваемая няня: как в Украине собрались повышать рождаемость.

Работа пропускных пунктов на Донбассе

С 1 сентября-2018 вводится новый график работы длягаз всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в зоне Операции объединенных сил, сообщается на странице ООС в Facebook. Так, пропускать людей будут ежедневно с 07:00 до 18:30.

Последние изменения в ПДД Украины

Читайте такжеНа этой неделе стартуют полеты Ryanair из Киева: подробностиС 1 сентября Минрегион Украины позволил сузить полосы дорог с менее активным движением – на некоторых участках до 2,75 м. На магистралях, где поток движения непрерывный, ширина полосы должна будет теперь составлять 3,5 м вместо нынешних 3,75 м. На менее загруженных дорогах ширину полосы уменьшат с 3,5 м до 3 м.

Кроме того, планируется выделить двусторонние дорожки для велосипедистов: их минимальная совокупная ширина должна быть 2,5 м.

В первую очередь "похудеть" придется новым трассам (которые только строятся) и тем, которые ремонтируются.

Номер "скорой" в Киеве изменят

В Киеве с 1 сентября на дом "неотложку" можно будет вызвать, набрав единый номер —103. После нововведения отпадает необходимость помнить семизначный номер неотложной помощи своего района, появляется контроль по вызову уже на этапе его получения.