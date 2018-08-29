Украина с 31 августа переходит на цифровое телевидение: что это такое и как подключить

29 августа 2018, 09:06

Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине запланировано на апрель-май 2019 года.

С 31 августа 2018 года на всей территории Украины кроме зоны проведения операции объединенных сил на Донбассе и некоторых приграничных районов прекращается аналоговое телевизионное вещание.

Соответствующее постановление №509 "О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины" Кабмин принял 13 июня, а 1 августа в рамках "пилотного этапа" аналоговое телевидение было отключено в Киеве и Кировоградской области. При этом, по словам ответственного секретаря Нацсовета по ТВ и радиовещанию Александра Ильяшенко, проект плана отключения был разработан еще в ноябре 2017 года. Сама идея перейти на "цифру" переносилась несколько раз с 2015 года.

Читайте такжеЦифровое телевидение: как перейти на Т2 и выбрать антенну и тюнер18 июля правительство приняло предложение Нацсовета продлить аналоговое вещание на территориях, "где существуют риски информационного влияния страны-агрессора", для общественного вещателя (НОТУ - телеканал "UA: ПЕРШИЙ") и местных телекомпаний, у которых нет "цифровых" лицензий.

Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине запланировано на апрель-май 2019 года.

Большинство европейских стран отказалось от аналогового ТВ еще в 2000-х. Например, Германия, Дания и Норвегия - в 2009 году, Нидерланды и Финляндия - в 2006-м. США - в 2009 году. Всего на сегодняшний день в мире насчитывается 56 стран, где аналоговое ТВ отключено за ненадобностью в пользу цифрового.

Для части телезрителей принципиально ничего не меняется - разве что "картинка" (станет "ярче"). Однако некоторые - в основном пенсионеры и жители небольших населенных пунктов - могут оказаться без ТВ. Таких в Украине насчитывается порядка 15 процентов. Однако большинство современных телевизоров оснащены приемником цифрового сигнала.

Единственным цифровым провайдером в Украине является частная компания "Зеонбуд", принадлежащая, по данным СМИ, трем гражданам Кипра. Также лицензию на цифровое вещание в скором времени должен получить государственный "Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения".

"Зеонбуд" предлагает цифровое ТВ под названием Т2 - 28 бесплатных общенациональных каналов (всего 32). В компании утверждают о 95-процентном покрытии "цифры".

Цифровое эфирное телевидение: как подключить

Для подключения эфирного цифрового ТВ кроме телевизора нужны: антенна (в большинстве домов установлена на крыше), или же антенна дециметрового диапазона (ДМВ) - они бывают внешние и внутренние и, возможно, приставка. Чтобы подключить "цифру", телевизор должен поддерживать стандарт вещания DVB-T2/MPEG-4, то есть иметь встроенный цифровой тюнер (у большинства современных телевизоров он есть; если нет, то понадобится внешняя приставка). В первом случае антенна подключается непосредственно к телевизору. После этого нужно запустить поиск каналов.

Для получения "картинки" full HD необходимо использовать HDMI- или DVI-разъем.

У кого есть кабельное, спутниковое или интернет-телевидение, беспокоится не о чем - все будет работать как и раньше.
 

Настройка телевизора со встроенным тюнером DVB-T2

Если встроенного цифрового тюнера нет, можно купить приставку. Бюджетный вариант обойдется 350-400 гривен.

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Украина аналоговое цифровое телевидение
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