С 31 августа в Украине полностью отключат аналоговое телевидение

31 августа страна остается без "аналога" / qha.com.ua

С пятницы, 31 августа, в Украине окончательно перестает работать технология аналогового телевещания.

"Кабинет Министров постановлением от 13 июня 2018 № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Поэтому 31 августа 2018 аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны", - напоминает пресс-Читайте такжеВ Японии запущено первое в мире телевидение в формате 8Кцентр Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Совет также напоминает, что переход на цифровую передачу сигнала является обязательством Украины в рамках Регионального соглашения "Женева-2006".

Напомним, "Главред" объяснял, как выбрать тюнер и перейти на цифровое телевидение.