В Киеве изменится номер вызова "неотложки"

В Киеве "неотложку" можно будет вызвать, набрав номер 103 / УНИАН

В Киеве с 1 сентября бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф столицы, на дом "неотложку" можно будет вызвать, набрав единый номер —103.

После нововведения отпадает необходимость помнить семизначный номер неотложной помощи своего района, появляется контроль по вызову уже на этапе его получения, рассказала директора департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург, говорится на сайте КГГА.

"… все вызовы будет принимать специалист, который способен мгновенно сориентироваться, на самом ли деле вам нужна неотложная помощь, или может к вам необходимо направить скорую", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в столице может повысить тарифы на горячую воду и тепло для юридических лиц, но не станет увеличивать их для физлиз.