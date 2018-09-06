Новые потери ВСУ и обстрелы жилых домов: что известно об очередном обострении на Донбассе

Бронетехника ВСУ на Донбассе / Фейсбук 93 ОМБР

На Донбассе, несмотря на объявленное ранее "школьное перемирие", вновь обострилась ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил, при этом бойцы Вооруженных сил Украины понесли потери.

Новые потери ВСУ

В районе ООС 5 сентября один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Погибшим в районе поселка Водяное Донецкой области воином оказался 20-летний украинский матрос Максим Авдиенко.

Как сообщил в Facebook Черниговский областной военный комиссариат, боец погиб в результате обстрела украинских позиций из противотанковых гранатометов и минометов.

Максим Авдиенко родился 29 января 1998 года в с. Горск Щорского района Черниговской области. В 2016 году он окончил Щорское высшее профессиональное училище лесного хозяйства. В том же году пошел защищать независимость и суверенитет Украины, подписав контракт.

При этом оккупанты 31 раз открывали огонь по позициям украинских войск, вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применяли. В то же время боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сказано в сводке ООС в Facebook.

Вражеские обстрелы домов мирных жителей

Отмечается, что боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор населенного пункта Красногоровка, в результате чего возник пожар и был поврежден жилой дом.

Кроме того, были обстреляны позиций украинских бойцов в районах населенных пунктов: Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Шумы, Новгородское, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

При этом враг открывал огонь на Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия в районе Марьинки, на Мариупольском направлении - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенных пунктов Чермалык и Водяное. Потерь среди украинских бойцов нет.

Потери боевиков на Донбассе

В результате новых вооруженных столкновений на Донбассе боевики также понесли потери.

По данным разведки, за минувшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, еще пятеро ранены.

Взрывы рядом с патрулем ОБСЕ

Как говорится в отчете миссии ОБСЕ, в районе Золотого Луганской области рядом с патрулем СММ взорвались несколько боеприпасов из миномета и другого, неустановленного оружия.

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"5 сентября в 10.10 патруль СММ в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях находился на блокпосту Вооруженных сил Украины, расположенном на автодороге T1316, примерно в 400 м от северного края участка разведения сил и средств в районе Золотого. Когда двое членов патруля стояли возле автомобилей, а остальные находились внутри автомобилей с открытыми дверями, они услышали 7 взрывов за 150-200 м к юго-юго-востоку", - говорится в отчете.

Наблюдатели добавили, что четыре из этих взрывов произошли в результате исходящего огня из миномета (неустановленного типа), а остальные - в результате исходящего огня из вооружения неустановленного типа.

Напомним, ранее в "ДНР" заявили о том, что Вооруженные силы Украины активно заняты подготовкой наступления на Донбассе.