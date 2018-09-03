"Усиливают группировку". В "ДНР" пугают население наступлением ВСУ

Очередную упоительную историю рассказал известный "златоуст" боевиков - Эдуард Басурин.
Вооруженные силы Украины активно заняты подготовкой наступления на Донбассе.
С таким заявлением выступил один из представителей "командования" группировки "ДНР" Эдуард Басурин.
"Нашими специалистами производится анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим", — заявил террорист.
По мнению Басурина, такая информация является очередным доказательством "подготовки украинского режима к попытке оккупации юга ДНР".
Также боевик отметил, что украинские военные "усиливают свою группировку на мариупольском направлении".
Напомним, ранее Басурин отличился "фейком" об артиллеристах НАТО, облучении и онкологии.