"Усиливают группировку". В "ДНР" пугают население наступлением ВСУ

Бойцы ВСУ / vedomosti-ua.com

Вооруженные силы Украины активно заняты подготовкой наступления на Донбассе.

С таким заявлением выступил один из представителей "командования" группировки "ДНР" Эдуард Басурин.

"Нашими специалистами производится анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим", — заявил террорист.

По мнению Басурина, такая информация является очередным доказательством "подготовки украинского режима к попытке оккупации юга ДНР".

Также боевик отметил, что украинские военные "усиливают свою группировку на мариупольском направлении".

Напомним, ранее Басурин отличился "фейком" об артиллеристах НАТО, облучении и онкологии.