Обострение на Донбассе. Названы потери воинов ООС и боевиков

На Донбассе, по данным разведки, в пятницу уничтожены три боевика / Reuters

В пятницу, 7 сентября, на Донбассе в районе операции Объединенных сил ситуация продолжала обостряться — боевики 32 раза обстреляли позиции украинских воинов, в частности, дважды применили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

В результате боевых действий один наш боец погиб, а двое — получили ранения, по данным разведки, были уничтожены три террориста, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — отметили в ведомстве.

По его данным, также на Луганском направлении у Крымского ночью противник обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерии калибром 152 мм, а вечером открывал огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги из 120-мм миномета.

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а 894 — получили ранения.