"Бандеровцы ущемляют": во Львове пенсионерка проклинала Украину посреди улицы

Пенсионерка жаловалась на жизнь в "концлагере" / Скриншот/видео @mugabebe

Во Львове очевидцы сняли на видео как одна из пенсионерок прямо посреди улицы стала выкрикивать проклятия в адрес Украины, при этом покрыла матом и попыталась ударить оператора.

Женщина кричала о том, что "мрази-бандеровцы ее ущемляют", а ей приходится жить "в концлагере".

Соответствующее видео на своей странице в Twitter выложил пользователь с ником "Мугабе Тиливижн".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

"Мразі-бандерівці ущемляють": у Львові пенсіонерка проклинала Україну посеред міста.18 +. pic.twitter.com/znUREWRwC1 — Мугабе Тиливижн (@mugabebe) September 7, 2018

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за украинского языка.