"Бандеровцы ущемляют": во Львове пенсионерка проклинала Украину посреди улицы

Женщина кричала о том, что "мрази-бандеровцы ее ущемляют".
Во Львове очевидцы сняли на видео как одна из пенсионерок прямо посреди улицы стала выкрикивать проклятия в адрес Украины, при этом покрыла матом и попыталась ударить оператора.
Женщина кричала о том, что "мрази-бандеровцы ее ущемляют", а ей приходится жить "в концлагере".
Соответствующее видео на своей странице в Twitter выложил пользователь с ником "Мугабе Тиливижн".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
"Мразі-бандерівці ущемляють": у Львові пенсіонерка проклинала Україну посеред міста.18 +. pic.twitter.com/znUREWRwC1— Мугабе Тиливижн (@mugabebe) September 7, 2018
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за украинского языка.