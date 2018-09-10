Циклон несет похолодание, дубы дают прогноз на зиму: синоптики уточнили погоду в Украине на сегодня

Гром в этот день предвещал теплую осень / 1zoom.ru

Погода в Украине на сегодня, 10 сентября, обещает дожди, местами даже с грозами, почти всем жителям страны.

По данным Гидрометцентра, грозы ожидаются на севере и востоке страны. А вот синоптик Наталья Диденко сообщала накануне, что самые серьезные осадки ожидаются в Полтавской, Черкасской, Кропивницкой областях, а также в Днепре.

Погода в Украине 10 сентября

По данным Гидрометцентра, температура воздуха прогреется до +26 градусов:

на западе днем термометры покажут от +18 градусов до +26 градусов, ночью до +14 градусов;

на севере – днем от +19-24 градуса, ночью до +15 градусов;

в центральных регионах – днем +20-23 градуса, ночью до +15 градусов;

на востоке – днем синоптики обещают +24-26 градусов, ночью до +17 градусов;

на юге – днем от +17 градусов до +26 градусов, ночью до +17 градусов;

в Крыму – днем до +26 градусов.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве в понедельник ожидаются дожди. Дневная температура составит от +19 градусов до +21 градуса, ночная – от +13 градусов до +15 градусов.

Погода в Украине 10 сентября: карта

10 сентября: народные приметы

По народным приметам, 10 сентября – в день преподобного Моисея, Мусия – начинается дубовый листопад. А вот если листья до сих пор крепко держатся на ветках, то зима будет лютой.

Если же в этот день люди слышали гром, то это предвещало теплую осень.

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью.