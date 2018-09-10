Кошмарное ДТП в Одессе: в сети опубликовали видео аварии

ДТП в Одессе / ТСН

В сети появилось видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как автомобиль BMW врезается в людей возле перехода на остановке 6-я станции Фонтана.

Водитель BMW нарушил правила дорожного движения — поехал на красный сигнал светофора на высокой скорости в сторону 7-й станции и совершил столкновение с автомобилем Skoda, после этого BMW выбросило на остановку общественного транспорта, на которой стояли люди.

Как сообщалось ранее, после аварии свидетели набросились на пытавшегося скрыться водителя BMW и едва не совершили самосуд.

Напомним, в результате ДТП на месте происшествия погибли два человека, а еще один — скончался по дороге в больницу. Минимум четыре человека пострадали. СМИ узнали, что за рулем иномарки был 27-летний Олег Семиренко.