Аркадий Бабченко заявил о взломе своих аккаунтов

Сразу несколько аккаунтов Аркадия Бабченко были взломаны - злоумышленники принялись публиковать от имени журналиста ложь о преследованиях

Известный журналист Аркадий Бабченко заявил, что его аккаунты в социальных сетях и медийныйх платформах были взломаны неизвестными злоумышленниками и попросил не верить тому, что публикуют от его имени.

Первая запись о взломе появилась на телеграм-канале журналиста и его верифицированном аккаунте в Facebook в 13.47.

"У меня взломали почту, твиттер, ЖЖ и блог на "Снобе". Ту х*рню, которые они там сейчас постят, всерьез не воспринимайте. У меня все хорошо, все в порядке. Меня никто не задержал, никуда приходить не надо. Никаких раскаяний я не пишу. Привет товарищу майору", - написал Бабченко, попросив у своих подписчиков совета, куда можно обратиться, чтобы восстановить доступ к аккаунтам в твиттере, Живом Журнале и к ящику на mail.ru.

Спустя полчаса журналист уточнил, что хакеры пытаются угнать и его Facebook-аккаунт.

"У меня еще пытаются хакнуть фейсбук. Сменили пароль. Но с телефона я еще могу заходить. Куда писать, чтобы защитить аккаунт и восстановить полный доступ, кто в курсе? Двухфакторная идентификация есть, но они. Мерило пароль и выслали его на ту почту, к которой больше нет доступа, а фейсбуку пох*й, никаких оповещений мне не приходило", - отметил Бабченко.

ЧТО ПИСАЛИ НА ВЗЛОМАННЫХ АККАУНТАХ БАБЧЕНКО

Получив доступ к аккаунтам, злоумышленники начали распространять неправдивую информацию о том, что в Украине Бабченко хотят задержать якобы по вымышленному делу, обвинив в шпионаже.

"Сегодня меня хотят незаконно задержать по вымышленному обвинению в шпионаже. Всех неравнодушных прошу срочно прийти к моему дому", - говорилось в первой записи в твиттере.

Спустя час "Бабченко" добавил, что СБУ имеет доступ к его телефону, а потому верить можно только тем сообщениям, которые появляются в твиттере и ЖЖ - как раз тем площадкам, к которым журналист потерял доступ. Псевдо-Бабченко также пригласил всех желающих прийти к его дому и "поговорить лично".

Помимо этого преступники опубликовали "покаянное письмо" в LiveJournal под заголовком "Мое раскаяние": в тексте "Бабченко" в связи с тем, "что появились серьезные угрозы жизни и здоровью" его семьи просит прощения у граждан России и властей РФ.

Пост, написанный от имени Аркадия Бабченко

В комментариях псевдо-Бабченко продолжал настаивать, что именно аккаунты в ЖЖ и твиттере достоверны, так как они привязаны к российскому номеру, а сообщениям в Facebook и Telegram доверять нельзя, поскольку они привязаны к украинскому телефону, который контролируется Службой безопасности Украины.

Стоит отметить, что пользователи моментально отнеслись с недоверием к "покаянному письму" и потребовали доказательств, например - записи видео.

На момент написания новости информации о том, что Бабченко удалось восстановить доступ ко всем своим аккаунтом, не появилось.

В последнем посте журналист попросил своих подписчиков "тэгнуть" Mail.ru, чтобы почтовый сервис узнал о взломе.

При этом российский блогер Рустем Адагамов попросил Бабченко дать понять, что в Facebook пишет действительно он.

"Аркадий, дай понять, что это действительно ты пишешь. Выложи свою фотографию, где видна сегодняшняя дата. Есть сомнения", - попросил Адагамов, позже добавив, что на киевском номере телефона журналиста включается автоответчик и он не может с ним связаться.