Аркадий Бабченко заявил о взломе своих аккаунтов

11 сентября 2018, 15:43

Журналист отметил, что сейчас пытается восстановить доступ к твиттеру, ЖЖ, почте и блогу на Снобе.

Бабченко
Сразу несколько аккаунтов Аркадия Бабченко были взломаны - злоумышленники принялись публиковать от имени журналиста ложь о преследованиях

Известный журналист Аркадий Бабченко заявил, что его аккаунты в социальных сетях и медийныйх платформах были взломаны неизвестными злоумышленниками и попросил не верить тому, что публикуют от его имени.

Первая запись о взломе появилась на телеграм-канале журналиста и его верифицированном аккаунте в Facebook в 13.47.

"У меня взломали почту, твиттер, ЖЖ и блог на "Снобе". Ту х*рню, которые они там сейчас постят, всерьез не воспринимайте. У меня все хорошо, все в порядке. Меня никто не задержал, никуда приходить не надо. Никаких раскаяний я не пишу. Привет товарищу майору", - написал Бабченко, попросив у своих подписчиков совета, куда можно обратиться, чтобы восстановить доступ к аккаунтам в твиттере, Живом Журнале и к ящику на mail.ru.

Спустя полчаса журналист уточнил, что хакеры пытаются угнать и его Facebook-аккаунт.

"У меня еще пытаются хакнуть фейсбук. Сменили пароль. Но с телефона я еще могу заходить. Куда писать, чтобы защитить аккаунт и восстановить полный доступ, кто в курсе? Двухфакторная идентификация есть, но они. Мерило пароль и выслали его на ту почту, к которой больше нет доступа, а фейсбуку пох*й, никаких оповещений мне не приходило", - отметил Бабченко.

ЧТО ПИСАЛИ НА ВЗЛОМАННЫХ АККАУНТАХ БАБЧЕНКО

Получив доступ к аккаунтам, злоумышленники начали распространять неправдивую информацию о том, что в Украине Бабченко хотят задержать якобы по вымышленному делу, обвинив в шпионаже. 

"Сегодня меня хотят незаконно задержать по вымышленному обвинению в шпионаже. Всех неравнодушных прошу срочно прийти к моему дому", - говорилось в первой записи в твиттере.

Спустя час "Бабченко" добавил, что СБУ имеет доступ к его телефону, а потому верить можно только тем сообщениям, которые появляются в твиттере и ЖЖ - как раз тем площадкам, к которым журналист потерял доступ. Псевдо-Бабченко также пригласил всех желающих прийти к его дому и "поговорить лично". 

Помимо этого преступники опубликовали "покаянное письмо" в LiveJournal под заголовком "Мое раскаяние": в тексте "Бабченко" в связи с тем, "что появились серьезные угрозы жизни и здоровью" его семьи просит прощения у граждан России и властей РФ.

Пост, написанный от имени Аркадия Бабченко

В комментариях псевдо-Бабченко продолжал настаивать, что именно аккаунты в ЖЖ и твиттере достоверны, так как они привязаны к российскому номеру, а сообщениям в Facebook и Telegram доверять нельзя, поскольку они привязаны к украинскому телефону, который контролируется Службой безопасности Украины.

Стоит отметить, что пользователи моментально отнеслись с недоверием к "покаянному письму" и потребовали доказательств, например - записи видео.

На момент написания новости информации о том, что Бабченко удалось восстановить доступ ко всем своим аккаунтом, не появилось.

В последнем посте журналист попросил своих подписчиков "тэгнуть" Mail.ru, чтобы почтовый сервис узнал о взломе. 

При этом российский блогер Рустем Адагамов попросил Бабченко дать понять, что в Facebook пишет действительно он.

"Аркадий, дай понять, что это действительно ты пишешь. Выложи свою фотографию, где видна сегодняшняя дата. Есть сомнения", - попросил Адагамов, позже добавив, что на киевском номере телефона журналиста включается автоответчик и он не может с ним связаться.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
хакеры Аркадий Бабченко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:43
Аркадий Бабченко заявил о взломе своих аккаунтов
15:41
Ветеран разведки сказал, кто в России способен устроить "дворцовый переворот" Видео
15:40
Горячей воде быть: Киев принял миллиардные долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом"
15:37
Супермодель Ирина Шейк засветила крутой изгиб бедра и откровенные трусы: опубликованы фото Фото
15:25
"Спасали капельницам": Леонтьев поблагодарил медиков, которые помогли ему встать на ноги
15:12
Сестра Сенцова рассказала о его завещании Видео
15:07
Луценко пожаловался, что ему пришлось отдохнуть на Сейшелах
14:42
В Генштабе ВСУ объяснили, почему продлен призыв на срочную службу
14:37
"Копейки ломаной не дал": СМИ рассказали о внебрачном ребенке Петросяна
14:17
Ким Кардашьян позировала голой, опубликовано фото
14:09
С АТОшника, по пьяни разбившего "самоходку", взыскали 4 миллиона гривен
13:56
Ляшко хотят лишить неприкосновенности и наказать за "выигрыш в лотерею" - СМИ
13:38
В России против Поклонской готовят репрессии
13:36
Рабинович раскритиковал повышения тарифов на газ в угоду МВФ
13:32
"Эпично перепутали". На заседании ОБСЕ делегация России потребовала наказать Украину за убийство Шария — блогер Видео
13:27
В УЕФА одобрили создание нового клубного турнира
13:18
Восток-2018: как Путин устроил советскую показуху мнение
13:10
Бритни Спирс покрасовалась в купальнике и сапогах, опубликованы фото
13:07
Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него "отбивную" Видео
12:54
В Украину доставили первый локомотив General Electric Фото Видео
12:44
Сильвестр Сталлоне пообещал снять Рэмбо-5
12:38
Украина бросила на охрану судов в Азовском море два бронекатера
12:30
Смена главаря "ДНР": СМИ рассказали о возвращении в Донецк из РФ "старой банды" Видео
12:27
Кремль опустошает карманы зомбированного населения России — нардеп Видео
12:18
Восток-2018: опубликовано видео начала крупнейших российских военных учений Видео
11:57
"У нас не было секса": 87-летний актер Краско рассказал о проблемах в отношениях с молодой женой Видео
11:36
Адвокат рассказал о "медленном угасании" Сенцова из-за необратимых изменений в состоянии здоровья Видео
11:29
Ради договора с ЕС украинцев лишают коньяка Видео
11:18
Бомбический период. Астролог рассказал, что нужно и нельзя делать 10-17 сентября
11:06
Боль и страшные судороги: на Киевщине ребенок лежит в больнице при смерти из-за опасной инфекции Видео
10:46
"Украинский сценарий". Экс-депутат Госдумы анонсировал в России серьезные изменения Видео
10:45
В США скончалась знаменитая модель, экс-"Мисс Вселенная" Челси Смит Фото Видео
10:16
Леся Никитюк закрыла рот Владу Яме на "Танцах со звездами", опубликовано видео Видео
10:15
Снова ждем +30 градусов: синоптики уточнили погоду в Украине на ближайшие дни Видео
10:14
В Никополе счастливчик выиграл миллион в лотерее "Лото-Забава" новости компании
09:57
В Крыму пригрозили "повернуть воды Днепра" для решения проблемы с водой на полуострове
09:42
Михалкова экстренно отправили в больницу на операцию
09:34
Закрытые КПП и спецобработка дорог: что происходит на Херсонщине после химических выбросов в Крыму Видео
09:30
Нацбанк ощутимо укрепил гривну к евро Видео
09:18
Как в Одессе отмазывают очередного мажора-убийцу мнение
09:17
В Париже саудовскую принцессу ограбили почти на миллион евро Видео
09:08
"Верунчик классная!". В Сети расхвалили чувственное селфи Брежневой
09:02
В России похвастались количеством прибывающих к ним украинцев
08:42
Эксперт рассказал о последней "крапленой карте" властей России Видео
08:40
"Надо бы на 40%": насколько на самом деле поднимут цены на газ для населения в Украине
08:20
Психолог назвала единственную причину сексуальных проблем Видео
08:04
Смешной и опасный рост: три доказательства того, что в украинской экономике все плохо мнение
08:00
Синоптики спрогнозировали улучшение погоды в Киеве Видео
07:40
В Крыму голодающий украинец-политзаключенный "сидит" на обезболивающих — адвокат Видео
07:32
Самый удачный день: астролог раскрыл феномен 11 сентября
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять