Бывший "советник" главаря "ДНР" признался в массовых расстрелах граждан

Казаков был среди сбежавших в РФ "чиновников" "ДНР" / Соцсети

Бывший "советник" убитого 31 августа главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, Александр Казаков признался в массовых внесудебных казнях населения в оккупированном Донецке в 2014 году.

Соответствующее заявление террорист сделал в эфире одной из российских радиостанций.

Как похвастался Казаков, в 2014 в марионеточной республике "исчез наркотрафик".

"Исчез очень просто. Военное время", - цинично заявил Казаков.

На уточняющий вопрос ведущей "Вы расстреливали за контрабанду наркотиков???", Казаков ответил утвердительно.

"Если было доказано, что он занимается контрабандой наркотиков - да. Были такие случаи", - добавил он

Читайте такжеУбийство Захарченко. В "ДНР" россияне разогнали охрану и спецназ мертвого главаряСледствие у террористов было быстрое, как заявил Казаков в ответ на соответствующий вопрос.

"Военное время. Как шло следствие в 41 году в Москве", - заявил он.

На вопрос "А если наговорили на человека?", террорист ответил, что это им было не страшно.

"Ошибки тоже конечно были. Но война, вы же поймите", - невозмутимо заявил он.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Его похоронили на кладбище "Донецкое море".

Глава СБУ Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.