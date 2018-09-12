"Урагана нет, зато украинцам грозит другая опасность": синоптик дала прогноз на 13 сентября

Украину накрыли туманы / photographers.ua

Погода в Украине 13 сентября будет теплой, дожди маловероятны.

При этом синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook призвала украинцев быть осторожнее на дорогах из-за главной опасности осени – туманов.

"Водители, особенно сейчас не забывайте включать фары! Завтра ночью и утром также вероятны туманы с дымкой, местами ухудшение видимости до 500-1000 метров", – предупредила Диденко.

Прогноз погоды в регионах Украины на завтра

Небольшой дождь вероятен лишь на севере и в Киеве. В целом, температура воздуха будет комфортной – на уровне +20-26 градусов, на востоке до +28 градусов.

"Завтра в Украине – комфортный свежий воздух, красивая природа с дымкой и отсутствие вблизи урагана Флоренс. Ценим наш климат", – резюмировала Диденко.

Погода в Украине 13 сентября: карта

Прогноз погоды в Киеве на завтра

Как уже отмечалось, 13 сентября в Киеве возможен дождь, но небольшой и кратковременный.

Температура воздуха в Киеве в четверг днем будет до +20-22 градусов.

13 сентября: народные приметы

13 сентября – в день памяти святого Киприана, епископа Карфагенского – следят за лягушками и рыбами. По народной примете, если днем лягушки, выпрыгнув на берег, квакают, а рыбы просто выпрыгивают из воды – то быть дождю.

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью.