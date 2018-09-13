Успешная жизнь. Стало известно, на сколько выросли банковские доходы Порошенко

Петр Порошенко на заседании фракции "БПП" / УНИАН

Президент Петр Порошенко в среду, 12 сентября, задекларировал 1,4 млн гривен процентного дохода от вкладов в "Международном инвестиционном банке" (МИБ).

Такие данные были внесены в "Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства". Также стало известно, что президент задекларировал заметные изменения в своем имущественном состоянии – в денежном выражении на 1 359 658 гривен (620 238 гривен, 330 793 гривен, 194 584 гривен, 116 751 гривен и 97 292 гривен) соответствующего процентного дохода в "МИБ".

К слову, "Международный инвестиционный банк" был основан в 2008-м году. Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 июля минувшего года по размеру общих активов (7,308 млрд гривень) "МИБ" занимал 23-е место среди всех остальных украинских финучреждений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сыну Порошенко государство заплатило 50 тысяч гривен за поездку в Бангладеш.