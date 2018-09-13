"Пошел вон, козел безрогий, гнида": львовянка на джипе сбила полицейского

13 сентября 2018, 15:07

30-летний полицейский доставлен в больницу.

Во Львове женщина на джипе сбила полицейского / Фото В.Балицкой

В центре Львова на улице Сечевых стрельцов женщина за рулем автомобиля Suzuki Vitara набросилась с руганью на медиков и совершила наезд на полицейского.

Инцидент произошел после того, как женщину попросили разблокировать проезд для скорой помощи к парку для оказания помощи человеку.

Как пишет zaxid.net, женщина пропустила машину "скорой", но набросилась с руганью полицейского, когда он подошел к внедорожнику. Она сказала одному из них: "Пошел вон отсюда, козел безрогий! Гнида!".

Кроме того, поливая полицейских нецензурной бранью, она умышленно наехала на одного из них, при этом 30-летний полицейский доставлен в больницу с ушибом коленного сустава.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовщины, по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе устроили самосуд после кошмарной аварии.

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