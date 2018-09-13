"Могло закончиться интимом": глава Киевской ОГА рассказал, как мечтал о сексе со своим замом

13 сентября 2018, 20:05

Откровенное признание губернатор сделал со сцены во время празднования Дня города в Вышгороде.

  • Александр Горган УНИАН
  • Марина Мельник vysh.gov.ua
  • Марина Киян Facebook/Marina Kiian
  • Марина Киян (слева), Александр Горган (второй слева), Марина Мельник (вторая справа) Tabloid
  • Александр Горган с супругой Tabloid

В Киевской области разразился секс-скандал: председатель Киевской областной госадминистрации Александр Горган (до 2008 года имел фамилию Лялька) заявил о том, что желал заняться "интимом" с заместителем председателя Вышгородской райгосадминистрации Мариной Мельник.

Столь откровенное признание губернатор сделал со сцены во время празднования Дня города в Вышгороде, а соответствующее видео опубликовали очевидцы в Сети.

"Вы знаете, я полтора года работал в Вышгороде председателем райгосадминистрации и последние полгода у меня была молодая и очень красивая заместительница и, вы знаете, если бы меня не перевели в Киев - это бы закончилось интимом и супружеской изменой. Но, Слава Богу, меня повысили и я пошел работать губернатором, а эта красивая девушка осталась в Вышгороде в моих несбывшихся мечтах", - заявил Горган со сцены.

Отметим, что согласно информации на сайте Киевской ОГА, Горган состоит в браке и воспитывает двоих сыновей и дочь.

По данным, опубликованным на официальном портале Вышгородской районной госадминистрации, Мельник замужем и воспитывает дочь.

В то же время, по данным ТаблоID, Горган уже полгода как не живет с женой Ириной. Губернатору приписывают сразу двух дам сердца: руководителя патронатной службы Марину Киян и помощницу Любовь Лысенко.

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Киевщина секс-скандал
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