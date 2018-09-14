Донбасс вымирает - появилась печальная статистика

Донбасс оказался перед лицом запустения

Оккупационные "власти" марионеточной "республики" террористической организации "ДНР" опубликовали демографическую статистику по населению, проживающему на оккупированной территории.

За 7 месяцев 2018 года смертность составила 20227 человек, из которых 63 ребенка до 1 года. Родились за это время всего 6112 младенцев, сообщают "Ведомости Донбасса".

Если же изучить весь "отчет" - на лицо отрицательная динамика прироста населения. Говоря проще, оккупированные территории вымирают. Коэффициент общего прироста, сокращения (–) населения (на 1000 человек) –7,6 в городе и – 8,5 в сельской местности.

Общий коэффициент естественного прироста, сокращения (–) населения (на 1000 человек) в среднем –10,6, в городе –10,5, в сельской местности –11,9.

Демография

Ранее социологи заявили о том, что украинцев станет меньше на 10 миллионов через 25 лет.