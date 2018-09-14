Донбасс вымирает - появилась печальная статистика

14 сентября 2018, 00:28

Отрицательный прирост населения в оккупации резко скакнул вверх.

Донбасс оказался перед лицом запустения
Донбасс оказался перед лицом запустения

Оккупационные "власти" марионеточной "республики" террористической организации "ДНР" опубликовали демографическую статистику по населению, проживающему на оккупированной территории.

За 7 месяцев 2018 года смертность составила 20227 человек, из которых 63 ребенка до 1 года. Родились за это время всего 6112 младенцев, сообщают "Ведомости Донбасса".

Если же изучить весь "отчет" - на лицо отрицательная динамика прироста населения. Говоря проще, оккупированные территории вымирают. Коэффициент общего прироста, сокращения (–) населения (на 1000 человек) –7,6 в городе и – 8,5 в сельской местности.

Общий коэффициент естественного прироста, сокращения (–) населения (на 1000 человек) в среднем –10,6, в городе –10,5, в сельской местности –11,9.

Демография
Демография

Ранее социологи заявили о том, что украинцев станет меньше на 10 миллионов через 25 лет.

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Донбасс вымирание демография оккупация Донбасса
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