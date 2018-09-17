Эксперт назвал причину гигантских потопов в Киеве

Последствия потопа в Киеве / Фейсбук В.Бугаенко

Причиной гигантских потопов, которые произошли в Киеве летом 2018 года, стал сброс мусора (окурков, бумаги, пакетов) на улицы, а также посыпание дорог песком зимой.

Как заявил в интервью "Апострофу" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, там, где сделали капитальный ремонт, не было проблем с ливневками и подтоплениями.

"В Киеве почти 30 тысяч ливневых колодцев. Они принимают весь мусор, который киевляне выбрасывают не в контейнеры, а на улицу. Это окурки, полиэтиленовые пакеты, бумажки, обертки от мороженого и конфет и прочее. Кроме того, в Киеве сложный рельеф. Ежегодно в столицу привозят 100 тысяч тонн песка, а затем высыпают на дороги вместе с солью. И вот практически весь этот песок попадает в ливневую канализацию.

Так что всем потопам мы обязаны, так сказать, неопрятным киевлянам. От таких ливней, от тайфунов, ураганов, смерчей, цунами никто не застрахован. Год назад, в июне 2017 года, в Берлине, где прекрасная инфраструктура, был такой же ливень – было подтоплено 500 домов, парализована центральная магистраль города, затоплены несколько станций метро, в городе объявили чрезвычайное положение. У нас после этого ливня за полдня практически весь город убрали, никакого чрезвычайного положения", - пояснил он.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему Киев затапливает после каждого дождя.