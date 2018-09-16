В Одесской области появился мемориал армии УНР

В городе Ананьев Одесской области 16 сентября торжественно открыли военный мемориал, который посвящен воинам вооруженных сил Украинской народной республики

Почтить героев украинского войска собрались представители местной и областной власти, представители общественности. Почетный караул у памятника несли военные Вооруженных сил Украины и реконструкторы, одетые в форму армии УНР. Оркестр расположенной в Одессе Военной академии исполнил гимн новой армии. Освящение мемориала совершил епископ Одесский и Балтский Павел, сообщает пресс-служба Минобороны.

Мемориал открыли на въезде в город; он представляет собой площадь, вымощенную гранитной мостовой. Посреди площади, на каменном постаменте, установлена колонна, увенчанная увеличенной копией ордена армии УНР "Железный Крест За Зимний поход и бои" - в истории украинского войска это был первый орден. С четырех сторон постамент обрамлен гранитными досками с именами казаков и старшин армии УНР. На площади, рядом с памятником, установлена мачта с государственным флагом Украины.

Читайте такжеКруговой перекресток в Польше назвали именем генерала армии УНР: фото"На памятнике вычеканены имена 106 воинов, которые в рядах армии УНР боролись за независимость Украины против белых и красных оккупантов. Теперь военный чин этих людей достойно отмечен", - заявил председатель правления благотворительного фонда Героика Павел Подобед.

Мемориальный комплекс построен на пожертвования, собранные фондом Героика. Автором проекта и исполнителем работ стал доброволец Олег Собченко из Черкасской области, а в строительстве помогали местные волонтеры.

Как ранее сообщалось, в польском городе Перемышль 3 июня прошел традиционный марш памяти воинов Украинской Народной Республики, в котором приняло участие несколько тысяч человек.