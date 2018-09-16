"Это, бл*дь, Донбасс". Боевик "ДНР" застрелился, проверяя бронежилет

Боевик экстравагантным способом проверил бронежилет / Фото: скриншот из видео

В Сети ажиотаж вызвало видео, на котором запечатлен боевик "ДНР", добровольно выстреливший себе в живот из пистолета для демонстрации качества бронежилета.

"Все свои слова, что я говорил до этого про премию Дарвина, беру взад однозначно и безоговорочно. Постоянный безусловный пожизненный победитель. Смотреть со звуком. Это Дамбас", - подписал видео в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

В комментариях блогер Александр Тверской написал, что стрелял в себя боевик с позывным "Домовой", который в результате ранения умер.

Пользователи Сети с сарказмом прокомментировали действия самоуверенного боевика, который по собственной глупости сократил себе жизнь.

"Это вам не ведрами с холодной водой обливаться. Нормальный пацанский челендж в молодых республиках! Надо поддержать ребят репостами", "Может, у них там флешмоб начнется по мотивам этого видео?", "Нужно всем ополченцам так проверить бронежилеты, а вдруг они бракованные!", "Может, им всем раздать бронежилеты, пистолеты и водку. Глядишь и война через пару дней закончится!", - написали комментаторы.

Напомним, Наталья Захарченко, вдова главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко, поучаствовала в пропагандистском мероприятии – поездке в зону боевых столкновений с ВСУ и беседе с боевиками. Соответствующий видеоролик был опубликован на портале YouTube. Во время поездки женщина Наталья заявила боевикам о том, что хочет отомстить за убийство мужа.