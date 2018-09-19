Россиянина, обвиненного в торговле наркотиками, торжественно выпустили из СИЗО в Николаеве

Фото: novosti-n.org

Из Николаевского СИЗО выпустили гражданина РФ, воевавшего на Донбассе на стороне Украины, Мовлу Тимарова, которого в России обвиняют в торговле наркотиками.

Как сообщает Новости N, арест с Тимарова был снят по согласованию Генпрокурора.

Издание отмечает, что встретить Тимарова прибыли лично глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

46-летнего уроженца Чечни Мовлу Тимарова, экстрадиции которого требует Россия, арестовали в июне этого года на 40 дней.

В 2007 году в Чечне его обвинили в попытке сбыта 0,53 г. героина. А в 2012-м объявили в розыск через Интерпол, когда он уже жил в Украине. Сам он отрицает свою вину, утверждая, что его преследуют из-за оппозиционных политических взглядов.

Тимаров участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины. С 2015-го по 2016-й - в составе батальона им. Дудаева, затем как волонтер батальона имени шейха Мансура. Был несколько раз контужен.