Западные звезды и три сцены: СМИ назвали стоимость масштабной вечеринки Roshen под Киевом

Закрытая вечеринка Roshen Music Fest, состоявшаяся недавно в Киевской области, стоила организаторам в более чем 300 тысяч долларов.

По данным slidstvo.info, музыкальная часть мероприятия обошлась организаторам не менее чем в 200 тысяч долларов.

Издание отмечает, что выступление LP на вечеринке стоило около 95 тысяч долларов, участие Monatik в закрытом мероприятии обходится организаторам в 30 тысяч долларов в час, гонорар группы The Maneken стоит 6 тысяч долларов плюс райдер, выступление пианиста Вадима Неселовского, в зависимости от продолжительности и формата, должно было обойтись в 5-7 тысяч долларов, а участие итальянского певца Марио Бйонди обходится организаторам в 41 тысячу долларов плюс райдер.

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Обслуживание гостей Roshen Music Fest кейтеринговой компанией Figaro могло обойтись организаторам от 70 до 110 тысяч долларов, сказано в материале.

При этом в самой Roshen стоимость вечеринки не называют, но говорят, что это был не корпоратив, а музыкальный фестиваль.

Как сообщила PR-менеджер компании Roshen Надежда Якубец, мероприятие не было анонсированным, потому что - внутреннее, а билеты на "фестиваль" раздавали работникам корпорации бесплатно.

В то же время администратор клуба Анастасия сообщила, что на вечеринке было около 2 тысяч человек. По ее информации аренда поля обошлась корпорации в 10 тысяч долларов.

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Напомним, владельцем группы Roshen является президент Петр Порошенко. В соответствии с законодательством, он после избрания на высший государственный пост страны обязался продать предприятие.

Как ранее сообщалось, все заинтересованные в покупке компании Roshen в конечном итоге отказались от сделки из-за высоких рисков и украинско-российского кризиса. Управляющий директор всемирно известного банковского дома Rothschild (Ротшильд) по странам СНГ Джованни Сальветти заявил, что решение о размещении доли акций Порошенко в Roshen в формате "слепого" траста –единственный рабочий вариант эффективного отделения от его прав на собственность.

Корпорация была передана в так называемый слепой траст. Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.