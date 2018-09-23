Крупнейшая в Украине АЭС отключила энергоблок

Запорожская АЭС / Wikimedia

Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от сети.

Как сообщила пресс-служба "Энергоатома", энергоблог отключен для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3.

Предполагается, что энергоблок подключат к сети 28 сентября.

На Запорожской АЭС сейчас в работе три энергоблока общей мощностью 2 730 МВт.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

8 сентября на Запорожской АЭС отключили первый энергоблок на 70 суток