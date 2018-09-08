Первый энергоблок крупнейшей в Украине АЭС отключили на два месяца

Сейчас на АЭС работают четыре из шести энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 3 890 МВт.
Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети для проведения плановых ремонтных работ.
Как сообщила в пресс-служба концерна НАЭК "Энергоатом", который является оператором электростанции, ремонт продлится 70 суток.
Сейчас на АЭС работают четыре из шести энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 3 890 МВт.
Отмечается, что радиационная обстановка в регионе не превышает естественных фоновых значений.
Запорожская АЭС является крупнейшим энергетическим объектом Украины и Европы. Его установленная мощность составляет 6 000 МВт.
Напомним, начале июля Служба безопасности Украины заблокировала использование некачественного контрабандного оборудования на Южно-Украинской атомной электростанции.