Первый энергоблок крупнейшей в Украине АЭС отключили на два месяца

Запорожская АЭС / Wikimedia

Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети для проведения плановых ремонтных работ.

Как сообщила в пресс-служба концерна НАЭК "Энергоатом", который является оператором электростанции, ремонт продлится 70 суток.

Сейчас на АЭС работают четыре из шести энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 3 890 МВт.

Отмечается, что радиационная обстановка в регионе не превышает естественных фоновых значений.

Запорожская АЭС является крупнейшим энергетическим объектом Украины и Европы. Его установленная мощность составляет 6 000 МВт.

Напомним, начале июля Служба безопасности Украины заблокировала использование некачественного контрабандного оборудования на Южно-Украинской атомной электростанции.