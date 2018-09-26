"Потакание российскому агрессору": Минкульт жестко среагировал на требование УПЦ МП к Константинополю и его экзархам

Минкульт жестко "проехался" по УПЦ МП, обвинив ее в поддержке российского агрессора / пресс-служба 1+1

Украинское законодательство и межцерковные традиции не позволяют одной церкви диктовать свою волю остальным.

"Константинопольская Церковь является Церковью-Матерью для всех христиан Украины, поскольку именно оттуда 1030 назад пришла Христова вера", - заявило среди прочего Министерство культуры Украины, комментируя решение Украинской православной церкви Московского патриархата приостановить служения с иерархами Константинополя, а также требование от экзархов Константинопольского Патриархата покинуть "каноническую территорию" УПЦ МП.

Читайте такжеВ УПЦ КП ответили на требование Синода к экзархам покинуть Украину"В этом контексте категоричные, нетолерантные и такие, какие противоречат украинским традициям уважительного диалога между Церквами заявления Синода УПЦ (в единстве с МП), выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта - вместо мирного общения и потаканием отчаянным попыткам российского агрессора помешать свободному строительству Единой Поместной Православной Церкви в Украине", - сказано в сообщении.

Минкульт Украины предостерег УПЦ МП от "использования языка ненависти, вражды и воспроизведения в Украине позиций, исповедуемых российским агрессором".

"В Украине всегда будет действовать европейский принцип межрелигиозных отношений, основанный на принципах религиозного плюрализма. Никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права в открытом обществе диктовать свою волю другим структурам или религиозным организациям, тем более агрессивно относиться к деятельности представителей Вселенского Константинопольского Патриархата - Церкви, с рук и благословение первоиерархов которой появилась и Киевская Митрополия, и ее позже ответвления, ныне известное как Русская православная церковь", - обратился Минкульт к УПЦ МП.

Читайте также"Не является самостоятельной": Константинополь прокомментировал требование УПЦ МП к экзархам покинуть УкраинуНапомним, синод УПЦ МП на сегодняшнем заседании в Киево-Печерской Лавре, 25 сентября, потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви; еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.

К слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).

Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".