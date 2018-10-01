Гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака: названы фавориты и аутсайдеры месяца

1 октября 2018, 06:53

В октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.

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Астрологический прогноз на октябрь-2018

Октябрь будет довольно-таки рутинным месяцем со скучными делами. Лозунг этого месяца – "переоценка ценностей".

Из-за того, что весь месяц Венера будет ретроградной, то есть будет ее попятное движение, нас ждут на протяжении всего периода уроки из прошлого и пересмотр отношений с людьми из прошлого. Венера – это планета, которая всегда связана с чувствами и эмоциями. А, учитывая такое ее движение в октябре, весь месяц будет периодом, благоприятным для восстановления отношений, в том числе дружеских, любовных или глубоко эмоциональных с кем-то из прошлого.

Так что, если когда-то вы расстались с мужем (или женой), если в былые времена вы рассорились с кем-то из друзей, знайте, это будет благоприятное время, чтобы восстановить взаимоотношения с этими людьми. Поскольку с 5 октября и до конца месяца Венера будет ретроградной, она даст зацикленность на весь месяц на своих внутренних переживаниях, чувствах и эмоциях.

Читайте такжеАстрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный, а кто – совсем наоборотПри этом октябрь в этом году – это наихудшее время для бракосочетаний, поскольку Венера будет ретроградной в Скорпионе, а Скорпион – это символ смерти и возрождения отношений. Люди, которые выйдут замуж или женятся в октябре, с большой степенью вероятности могут рано овдоветь.

К тому же, желательно с 5 числа и до конца месяца не начинать новых любовных отношений. Этот месяц также неблагоприятен для знакомств в интернете. Зато благоприятным будут попытки возобновить утраченные связи.

Так что в этом месяце нас ждет переоценка ценностей, возобновление старых отношений и восстановление утраченных связей.

Октябрь – это худший месяц для покупок. И такой неблагоприятный для важных покупок период начинается с 5 октября и продлится до конца месяца. Вообще, следует быть осторожными с финансовыми делами и деньгами. Зато это лучшее время, чтобы завершать старые дела, например, закрыть частные предприятия и закончить прежние проекты (если что-то у вас не ладится, то в это время можно закрыться).

Также октябрь неблагоприятен для покупок целого ряда вещей, особенно гаджетов. 9-14 октября лучше вообще не покупать компьютеров, электроники, "эплов", "сони" и "самсунгов" – купленные в этот период гаджеты могут быстро выйти из строя.

Читайте такжеКакие знаки Зодиака рождены быть лидерамиОктябрь – это еще и худшее время для косметологии. Из-за того, что Венера весь месяц будет ретроградной, косметологические процедуры и пластические операции лучше отменить, потому что могут быть спонтанные решения (нос или скулы подправить, губы увеличить, отрезать живот, подправить грудь или что-то еще), которые не принесут ничего хорошего. Этот месяц – не лучшее время для принятия важных решений, связанных с медициной в плане красоты, эстетики, косметологии.

В это время не стоит даже менять прическу или образ. Лучше придерживаться консерватизма или вернуться к старому образу, в котором, по вашим ощущениям, вы были прекрасны. То есть, если вы знаете, что вам шла прежняя прическа, борода или что-то еще ранее, будет правильным вернуться к этому.

В октябре нас ждет несколько сложных периодов.

С 1 по 3 октября Меркурий будет делать не очень благоприятный аспект к Плутону – сложится мощный квадрат. Это всегда сулит аварии, взрывы, сложные ситуации с энергетикой, опасные ситуации в толпе. Это неподходящее время для посещения массовых мероприятий.

С 5 по 14 октября также следует быть готовыми к аварийным ситуациям, потому что сложится квадрат между Солнцем и Плутоном.

С 29 по 31 октября также будет непростой период, когда лучше не летать самолетами. Будет очень жесткий аспектный Уран. Поэтому в это время могут быть аварийные ситуации, связанные с самолетами и энергетикой.

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньгиС другой стороны, с 1 по 14 октября очень чувственный период в плане того, что можно создавать разного рода театральные действа, даже писать сказки. Очень романтичный, чувственный период, благоприятный для творчества. Люди творческих профессий могут издаваться, выходить в общество. В это время возможен наплыв сюрреализма, метаморфозы. С 1 по 4 число сложится благоприятный аспект между Венерой и Нептуном.

Октябрь станет месяцем, когда могут умирать взаимоотношения. Особенно болезненные разрывы могут происходить с 23 по 31 октября. Венера будет в жесткой позиции к Урану, будет крестовая ситуация, то есть сложная, дискомфортная и бескомпромиссная. В это время может случиться потеря денег, разрушение браков, конфликты между партнерами, судебные разбирательства. Это наиболее диссонансный и негармоничный период, когда отношения наиболее сложны.

С 10 по 16 октября могут быть тревожные ситуации, когда Венера будет в квадрате к Марсу. Венера всегда символизирует женщину, а Марс – мужчину. Это значит, что возможны скандалы, неприятности, непонимания, сложные ситуации. В это время вполне можно испытать внутреннее напряжение.

Так что более-менее звезды благоприятствуют до 10 числа, а дальше какой-то сплошной диссонанс. Но самый сложный период – с 23 по 31 число.

Читайте такжеКакой знак Зодиака самый сильный24 октября у нас полнолуние, и вблизи него (с 23 по 25 октября) могут быть различные неожиданные ситуации. Но с другой стороны, могут быть различные озарения и коррекция планов. В эти дни просто бешенная интуиция. На людей в эти дни может снизойти откровение божественного плана. Потому – прислушивайтесь к своей интуиции.

Также это будет интересный период, связанный с Плутоном с самого начала месяца. А это планета огромных масс, войны, важных и решающих ситуаций.

В это время, как говорил монах-предсказатель Раньо Неро, "огромные огни падут с неба". Это будет своего рода "пороховая бочка", очень сложная ситуация. Раньо Неро – это монах-предсказатель, астролог, который жил в Средние века, очень многие из его предсказаний сбылись. Неро предсказал, что "свет, отмеченный фиолетовым, будет отключен иноком". Он изъяснялся иносказательно, но в "переводе" это может означать, что "инок" –  православный священнослужитель Константинополя – "отключит свет" Русской православной церкви и УПЦ Московского патриархата и даст Томос об автокефалии Украине.

Он также предсказал, что как только нагрянут "первые туманы", "огромные огни падут с неба". Это может означать и эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, тогда огни – это ракеты, и то, что речь идет об астероиде или метеорите. Как вы помните, метеориты недавно падали в России. Так что после "первых туманов" может быть периодом различных катастроф.

Плутон всегда говорит о массовости, непредсказуемости. И такая ситуация начинает распространяться с конца сентября, с 29 сентября. И весь октябрь такая ситуация будет сохраняться.

С 5 по 15 октября Солнце будет в очень жесткой квадратуре к Плутону. А это опасность увольнений, общественных взрывов, акций несогласия, демонстраций. В эти дни, если не хотите быть уволенным, лучше проявлять некую лояльность к начальству, иначе не оберетесь сложных ситуаций.

Влад Росс
Влад Росс / Главред

Гороскоп на октябрь для каждого из знаков Зодиака

Кардинальные знаки Зодиака в октябре лидирующие.

Козероги. Для представителей этого знака звезды будут находиться в супер-блестящем положении. Их ждет возвышение, возможность достижения очень важных постов, хорошая протекция, успех в том, что касается политики и взаимоотношений с вышестоящими. Их ждет период, насыщенный событиями, особенно в первые три недели. Они могут добиться блестящего положения. Для них будет благоприятна смена места работы или вида деятельности. Их может ждать улучшение финансовых условий. У Козерогов очень благоприятный период.

Читайте такжеНазваны самые лицемерные знаки ЗодиакаОвны. У Овнов все будет складываться хорошо. Им будут помогать люди из прошлого. Они смело могут рисковать – будут в выигрыше. Так что Овны будут способны выиграть в лотерею или сорвать куш в казино. Они могут не сомневаться и ставить на карту большие суммы – будут в плюсе. Неплохо будут идти финансовые дела. Они могут смело брать кредиты. Хорошо будет складываться для них ситуация с раскруткой и мероприятиями. У Овнов октябрь будет, с одной стороны, сложным, но с другой – очень удачным, емким и плодотворным периодом, когда им скучать не придется.

Раки. Раков ждет очень хороший период, особенно в плане любви, отношений и брака. Раки любят ностальгировать, и вот в октябре они могут вновь вернуть в свою жизнь людей из прошлого – своих мужей и жен, подруг, любимых. Это лучшее время для Раков, чтобы восстановить взаимоотношения и поставить вопрос ребром: "Все, возвращаем отношения и женимся (или замуж выходим)". Так что в большей степени этот благоприятный период у них будет касаться любовных отношений. Также это благоприятное время для развлечений, походов в театр, дальних поездок и путешествий.

Весы. У Весов октябрь – прекрасное время для того, чтобы разбогатеть. Успешными будут финансовые инвестиции, коммерческие связи, вложения, дипломатические отношения, поездки за границу, взаимосвязи с обществом. У Весов очень мощный благоприятный период, открывающий новые возможности для них, особенно во второй половине месяца. Скажутся судьбоносные факторы, касающиеся их процветания.

Андердоги (неудачники) октября – следующие.

Рыбы. В октябре Рыб могут предавать и обманывать. Для них это месяц прагматичности. Им нужно отключить эмоции, быть более прагматичными, конкретными и не верить никому. Рыбы должны понять: этот месяц неблагоприятен для веры на слово, особенно – в денежных и финансовых делах. Это время, когда следует быть начеку и более закрытыми, иначе они не оберутся сложных ситуаций, потому что их могут "кидать".

Читайте такжеСтали известны самые лживые знаки ЗодиакаСтрельцы. Стрельцов в этом месяце могут подводить близкие и друзья. Они должны быть готовы к сложным ситуациям с друзьями и негативной рекламе в обществе. Их ждет непростой период переоценки ценностей.

К слову, в Украине много политиков-Стрельцов – им нужно быть готовыми к появлению компромата на них именно в этот период. Это касается Ляшко, Тимошенко, Луценко и так далее.

Близнецы. У представителей этого знака Зодиака в октябре многое меняется. Взаимоотношения с обществом могут быть подорваны, им может не хватать фарта, интуиции. Они могут попадать в неблагоприятные ситуации и стечения обстоятельств. Они рискуют попасть в опасные ситуации на дороге, им нужно опасаться ДТП. Близнецам, как никому другому, лучше воздержаться от поездок на дальние дистанции и путешествий – для них есть риск. Также им не стоит верить на слово людям.

Девы. Дев ждет сложный период и рутина, непростые ситуации на работе и риск низвержения с должностей и постов. В октябре им важно следить за своим здоровьем – оно будет уязвимо. Особенно стоит опасаться инфекций, в частности, гриппа, а еще укусов комаров, водянок и лихорадок – потому категорически не советую отправляться в тропические страны. Октябрь для них – это монотонный сложный период, который придется преодолевать.

Знаки, которым в октябре то будет везти, то не будет, таковы.

Читайте такжеНазваны самые завистливые знаки ЗодиакаВодолеи. У Водолеев будет очень насыщенной первая половина месяца, особенно в плане творчества: написания картин и книг, создания фильмов и блогов или других проектов. У них первая половина месяца очень активная, творческая и насыщенная. Но во второй половине месяца во второй половине месяца Водолеи, как никакие другие знаки Зодиака, могут разводиться, рвать отношения с близкими и любимыми. Именно этот период будет насыщен разводами, как никакие другие периоды в этом году. А еще во второй половине месяца для них велик риск судебных разбирательств.

Тельцы. Представителей этого знака ждет противостояние с обществом. Могут возникать сложные ситуации, особенно в первой половине месяца, с близкими, родными, супругами. Могут возникать серьезные разногласия. Кроме того, это будет не лучшее время для судебных разбирательств и решения ситуаций в суде: лучше либо идти на мировую, либо вообще пропустить судебное разбирательство, перенеся его на ноябрь.

Львы. С одной стороны, у Львов в октябре блестящие перспективы в плане коммерческой деятельности. И до 10 октября у них благоприятная ситуация для операций с недвижимостью: они смело могут ее покупать, вкладывать деньги в эту сферу. С семейной ситуацией тоже все в порядке. Но во второй половине месяца могут происходить сложные ситуации с партнерством. Могут быть аварийные ситуации в плане ДТП и каких-то несчастных случаев, потому Львам нужно быть начеку. Это не лучшее время, особенно с 23 по 31 число, принимать сложные решения.    

Скорпионы. У Скорпионов будет блестящей первая половина месяца: коммерция, финансы, удача в делах, назначение на важные должности, возвышение. Все будет отлично – "труба поет, люди плачут". Однако не очень благоприятной будет вторая половина месяца, особенно последняя декада. В это время могут возникать всякого рода недоразумения, подставы, сложные ситуации с близкими людьми, компаньонами, измены и унижение. Плюс – это не лучшее время для подписания важных контрактов.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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