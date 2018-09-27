Телеведущий заявил об участниках АТО, получивших "индульгенцию на убийство"

Вячеслав Пиховшек назвал атошников "убийцами" / Фото: Facebook/Вячеслав Пиховшек

Украинский телеведущий Вячеслав Пиховшек приравнял участников АТО на Донбассе к убийцам.

"Мы живем в обществе, которое сейчас устроено по принципу тотального беспредела. Любой человек, который сейчас называет себя ветераном АТО, считает, что у него есть индульгенция на убийство, и он может убивать", - заявил он в эфире телевизионного канала Newsone.

По словам Пиховшека, именно из-за экс-бойцов АТО современное украинское общество оказалось поверженным в хаос.

На заявление отреагировал известный юрист и участник АТО Маси Найем. На своей странице в Facebook уже потребовал от Пиховшека опровержений озвученного и извинений, угрожая в противном случае судебным иском.

"Время извиняться перед участниками АТО. С громким заявлением в эфире телеканала Newsone выступил Вячеслав Пиховшек, приравняв всех ветеранов АТО к убийцам, готовых вершить самосуд. Наш юрист обращается к телеканалу Newsоne с требованием опровергнуть в эфире сведения, не соответствующие действительности, а именно — высказывания, которыми ведущий программы приравнял каждого ветерана АТО к убийце, а также извиниться перед сообществом ветеранов АТО. В случае отсутствия реакции — оставляем за собой право обратиться в суд с соответствующим иском", - заявил экс-боец АТО.

Напомним, соратница беглого президента Виктора Януковича и бывший нардеп от Партии регионов Анна Герман считает, что украинские солдаты возвращаются из зоны боевых действий на Донбассе "моральными калеками".