"Моральные калеки". Герман заявила, что бойцы ВСУ убивают своих и чужих матерей

18 сентября 2018, 02:17

Экс-политик назвала ветеранов АТО людьми со сломленной психикой.

Герман
Анна Герман считает, что атошники убивают матерей / Фото: УНИАН

Соратница беглого президента Виктора Януковича и бывший нардеп от Партии регионов Анна Герман считает, что украинские солдаты возвращаются из зоны боевых действий на Донбассе "моральными калеками".

"Раньше у нас не было армии и не было войны. Сейчас у нас война. Они берут детей этих несчастных и отправляют туда на войну. Дети возвращаются в страшном состоянии, если кто возвращается живой — так они начинают убивать своих матерей… Эти люди возвращаются моральными калеками. Это армия? Вы знаете, сколько тысяч молодых людей, которых взяли на войну здоровыми, вернулись моральными калеками? Там они убивали чужих матерей, а здесь убивают своих", - сказала она в эфире телеканала 112 Украина.

Напомним, ранее Герман заявила, что официальным Киеву и Москве стоило бы достигнуть компромисса и "примириться" − для того, чтобы решить вал потенциальных экономических проблем, вызванных строительством газопровода "Северный поток-2".

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Донбасс война убийство Анна Герман бойцы ВСУ
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