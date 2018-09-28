Названо имя преемника Хуга на должности главы миссии ОБСЕ в Украине

Новый специалист вступит в должность в начале ноября.
Новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.
Как сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ, Этерингтон заменит на должности нынешнего главу миссии Александра Хуга.
Отмечается, что срок полномочий Хуга истекает 31 октября, а новый глава вступит в должность с начала ноября.
Напомним, ранее Хуг заявлял, что представители мониторинговой миссии ОБСЕ в достаточной степени недовольны взятием украинскими военнослужащими под контроль населенных пунктов в т.н. "серой зоне" на Донбассе.