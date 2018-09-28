В Одессе расстреляли инкассаторов: похищено три миллиона гривен

В центре Одессы группой неизвестных из огнестрельного оружия обстрелян автомобиль инкассаторов.

Как сообщает Думская, в результате стрельбы два человека получили ранения.

Целью вооруженного нападения было ограбление, которое злоумышленникам удалось осуществить – похищено свыше трех миллионов гривен.

Начальник ГУНП Дмитрий Головин рассказал, что пострадали инкассаторы частной фирмы, которая сотрудничает с пунктами обмена валют.

Ранения получили два инкассатора, они госпитализированы. По информации медиков, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, ему начали срочно делать операцию. Состояние второго оценивают, как средней степени тяжести.

По факту преступного инцидента правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, это не первый случай нападения на инкассаторов в Одессе. Ранее были задержаны злоумышленники, которые таким способом похитили 300 тысяч гривен.