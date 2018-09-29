Треш и угар в Донецке: Пушилин зачищает Губарева - Казанский

Губарев, метивший в главари террористов, попал под каток репрессий Пушилина / novorossia.su

В оккупированном Донецке происходит феерическая разборка между желающими захватить пост лидера террористов: так, похищена жена одного из "кандидатов" на пост главы террористической организации "ДНР" Павла Губарева - Екатерина, партия Губарева рейдерски захвачена людьми Пушилина, а на съезде союзников-коммунистов случился взрыв.

"В Донецке сегодня трэш и угар: жену Губарева похитили, съезд коммунистов подорвали, Пушилин зачищает любую оппозицию", - пишет журналист Денис Казанский на странице в Facebook.

"Жену Павла Губарева похитили, она не отвечает на звонки, скорее всего арестована. Партия "Свободный Донбасс", которую возглавляло семейство Губаревых, рейдерски захвачена группировкой людей Пушилина. Сегодня прошел съезд этой организации, на который людей Губаревых не допустили. Захвачены также подконтрольные Губаревым СМИ... На съезде "коммунистической партии ДНР", который проходил сегодня, произошел теракт. Ранены несколько человек", - описал Казанский произошедшие у террористов события.

"Пошла жесткая зачистка любой оппозиции к Пушилину", - резюмирует журналист.

Одновременно Казанский прошелся по возмущению сторонников Губарева, которые завалили соцсети постами на тему "Так же нельзя".

Читайте такжеВ оккупированном Донецке назвали всех "кандидатов" на пост "главы ДНР""Особенно смешно читать сейчас возмущенные посты сторонников Губарева. Жучковский сокрушается, что устроили Северную Корею в Донецке. А чего сокрушаться? Ведь ровно этого с самого начала и хотели.... Почему-то все любители сталинщины и черносотенства всегда убеждены, что репрессировать, бить и сажать в тюрьмы будут кого-то другого, а не их. Но нет. В тоталитарных образованиях все одинаково бесправны. Сегодня ты лидер, а завтра враг народа. Вот и с Пашей так", - подвел итог журналист.

Напомним, в субботу, 29 сентября, в захваченном террористами Донецке в здании, где проходил съезд местной "Компартии ДНР", прогремел взрыв, пострадали три человека, в частности, "кандидат" на пост главаря "республики" от "коммунистов" Игорь Хакимзянов (в марионеточной республике "выборы" назначены на 11 ноября).