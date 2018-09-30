"Везде – красота": синоптики рассказали о похолодании в воскресенье

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 30 сентября будет солнечной, но холодной.

О смене атмосферному фронту на солнечную, но прохладную погоду предупредила у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко. "Везде – красота, солнце замечательное. Но прохладно. На поддавайтесь печальным облакам, их не будет", – заверила она.

В свою очередь синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Украине существенно похолодает: дневная температурная в среднем составит +13-16 градусов. Теплее всего традиционно будет на востоке и юге страны. Здесь столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

А вот ближайшей ночью ожидается от +3-5 градусов на большей части территории Украины до +12 градусов на юге страны.

Погода в Украине 30 сентября: карта

Ранее синоптики спрогнозировали погоду в Киеве в первые дни октября. В столице в среду будут дожди, предупредили в Укргидрометцентре.

30 сентября: народные приметы

30 сентября отмечается день памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. О приметах и запретах этого дня читайте в материале День Веры, Надежды и Любви-2018: все, что надо знать – от поздравлений до традиций.