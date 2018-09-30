Американский офицер распек ВСУ за непрофессионализм

Миномет "Молот" / УНИАН

Отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах упрекнул ВСУ в непрофессионализме из-за проблем со страховкой у украинских военнослужащих.

Так, в эфире ObozTV анонимный военный эксперт, комментируя ситуацию со взрывами минометов "Молот", заявил, что солдаты ВСУ не получают страховых выплат в случае, если они допустили взрыв оружия и их признали виновными.

"Если солдат неправильно использовал технику и пострадал из-за этого, это не совсем его вина, это вина его командиров - проблемы с дисциплиной или недоработки... Тут (в ВСУ. - Прим.) нехватка профессионализма, профессионалов нет", - отметил в ответ Табах.

Он привел в пример ситуацию в Польше. "Я видел, как это происходило в Польше. Мы обучали в Польше специалистов - они уже говорят по английски, знают, как управлять кораблем - они уезжали в Англию или Германию на работу. Теряли профессионалов, а профессионалы не любят воровства, они хотят, чтобы их работа получала оценку. А когда специалистов заменяют люди второго сорта - вот те уже вороватые - поэтому получается эта "труба" (миномет "Молот". Прим.)", - добавил он.

Напомним, 25 сентября в 72-бригаде взорвался еще один миномет "Молот". Пострадали двое военных. Вероятная причина взрыва - неправильное хранение мины. Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 414 (Нарушение правил обращения с оружием) УКУ.