В Украине снова разорвался миномет "Молот", пострадали военные

На Донбассе разорвался миномет "Молот", пострадали трое военных / УНИАН

На Донбассе в районе операции Объединенных сил разорвался миномет "Молот", пострадали трое украинских военнослужащих

Пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное, рассказал представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб "Интерфакс-Украина".

По данным InfoResist, миномет разорвался в 72-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных Сил Украины.

"Х*як-маяк (завод "Маяк", который входит в состав госконцерна Укроборонпрома, разработал "Молот"), и у нас еще трое раненых от разрыва "Молота"…", — написала волонтер и правозащитница Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

Волонтер Алена Шевцова у себя на странице сообщила, что миномет эксплуатировали правильно, воины стреляли из укрепленного блиндажа со шнурка, техника безопасности была соблюдена.

Напомним, в начале июля в Ровенской области на военных учениях взорвался миномет "Молот", погибли трое военных, а еще девять человек получили ранения. В Минобороны назвали основной версией трагедии нарушение мер безопасности.