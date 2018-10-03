В СБУ рассказали о подготовке сыном Януковича беспорядков в Киеве за $3 тысячи

Спецназ СБУ / ssu.gov.ua

Старший сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр пытался организовать протестную акцию возле здания президентской администрации.

Об этом заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает LIGA.net.

По словам Кононенко, организовать акцию в середине сентября должен был бывший лидер молодежного крыла "Партии регионов" Сергей Хижняк.

В СБУ полагают, что Хижняку для этого была перечислена предоплата в размере 30 тыс. грн.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил информацию о причастности одного из подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери к побегу экс-президента Виктора Януковича в Россию во время Евромайдана в 2014 году.