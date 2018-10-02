В Украине подтвердили причастность отравителя Скрипалей к побегу Януковича

Аваков признал причастность Чепиги в побегу Януковича / Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил появившуюся в СМИ информацию о причастности одного из подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери к побегу экс-президента Виктора Януковича в Россию во время трагических событий Революции достоинства в 2014 году.

"Арсен Аваков отметил, что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В МВД не указали на доказательства участия российского кадрового офицера. Наочные фото, видео или документальные материалы обнародованы не были.

Как ранее сообщалось, полковник ГРУ Анатолий Чепига, известный, как "Руслан Боширов", и которого подозревают в отравлении его бывшего коллеги, работавшего на МИ-6, Сергея Скрипаля, действительно отличился в Украине - Чепига возглавлял операцию по вывозу с территории страны экс-президента Виктора Януковича.