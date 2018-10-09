Тука и Мосийчук сообщили, что Томос уже есть; УПЦ КП информацию опровергает - СМИ

Пока точно не понятно, предоставили все-таки Томос, или нет / УНИАН

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука и народный депутат от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук сообщили в Сети, что Украине предоставлен долгожданный Томос об автокефалии Украинской Церкви.

Тем временем пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) написал в своем Facebook, что эта информация не соответствует действительности:

"Только сегодня (09.10) экзарх Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул. Завтра (10.10) отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса. Поэтому сообщение, что "Томос уже есть" не соответствуют действительности, а информационно - вредны, потому что после волны "перемоги" пойдет волна "зрады", когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил", - написал Зоря, порекомендовав всем "побыть сдержанными".

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Синод Константинопольского патриархата 22 апреля рассмотрел прошение президента Украины и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине.