"Свободовец" Горбинко отличился антисемитским постом

Юрий Горбинко

Глава фастовского отделения партии "Свобода" Юрий Горбинко разместил в своем аккаунте в социальной сети антисемитский пост. Об этом сообщил в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

В частности, речь о картинке, на которой в карикатурной манере изображен казак, который булавой бьет других людей с подписью: "Молотили, но не хлеб крепкими цепами, а ж*дов-арендарей вместе с господами".

Эдуард Долинский вспомнил, что летом 2017 года Горбинко уже размещал антисемитские выражения и высказывания в Facebook, по этому факту было подано заявление в полицию, но правоохранительные органы постановили, что состава преступления в его действиях нет.

"Летом прошлого года он написал, что сожалеет о том, что Гитлер не закончил свою работу. Тогда мы обратились в полицию. Полиция ответила, что не видит состава преступления. Вот к чему приводит безнаказанность, пассивность и безответственность правоохранительных органов", - резюмировал Долинский.

На данный момент пост со страницы "свободовца" удален.