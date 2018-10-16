В Ивано-Франковске детей нарядили в костюмы куриного филе

16 октября 2018, 23:49

Праздник в городе проводился в честь Дня здорового питания

филейные детки
"Филейные детки" вызвали немало смеха в соцсетях / facebook.com/Оксана Савчук

В Ивано-Франковске эпично отметили День здорового питания. По пришедшей в голову чиновникам прихоти, детей одели в наголовники с изображением куриного филе.

Фотографию разместил в Facebook пользователь Максим Гардус с подписью "Детей одели в костюмы куриного филе в честь Дня здорового питания. Ивано-Франковск. П.С. Все ассоциации с Бокассой случайны)

Пользователи искрометно отреагировали на фотографию, оставив под ней немало веселых комментариев.

"П**дець!!! ( галіцузи - звірі )", "Хоть не вертикально "шапочки" повесили - и то спасибо!", "Глупость человеческая безгранична!", "Это страшно))" - пишут пользователи.

Впрочем, в наличии были не только "филейные" наголовники. Например, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив надел на голову картинку с изображением яблочка. Одели наголовники с рисунками мяса, овощей и фруктов и многие другие - чиновники, учителя, гости праздника.

Это не первый эпик, который происходит в Ивано-Франковске.

Напомним, в городской отдел полиции Ивано-Франковска вызвали одного из организаторов фестиваля Porto Franko в связи с эпатажным выступлением в рамках мероприятия музыкальной группы "Хамерман уничтожает вирусы", солисты которой появились на сцене практически обнаженными.

Как ранее сообщалось, резонанс возник после того, как ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив дал распоряжение провести обряд освящения дворца магнатов Потоцких - из-за выступления экстравагантного музыкального коллектива.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник Ивано-Франковск Филе эпик
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
00:38
Американец в Су-27 изучал психологию вероятного противника - экс-депутат ВР Украины
16 октября, вторник
23:59
Лига Наций: Украина - Чехия 1:0
23:49
В Ивано-Франковске детей нарядили в костюмы куриного филе
23:09
Эксперты рассказали, какими вредными привычками сильнее всего страдают женщины
22:59
Беларусского священника наказали за критику Патриарха РПЦ Кирилла
22:28
Экс-глава МИД Украины: самоизоляция РПЦ станет для нее катастрофой
22:22
В Киев с проверкой трат на "оборонку" нагрянули аудиторы Трампа - СМИ
22:12
Москва заявила о готовности выйти из Совета Европы
21:54
В Чехии задержали группу россиян по обвинению в хакерской атаке на МИД
21:31
"Дышащие на ладан ржавые самолеты": в России обругали Су-27 ВВС Украины
21:17
США отреагировали на сообщение о гибели американского пилота при крушении Су-27
20:53
"Крутить начало еще над селом": очевидцы рассказали о моменте падения Су-27 - фото Фото
20:47
Опубликовано видео с места крушения Су-27 под Винницей Видео
20:21
Прокуратура начала расследование падения Су-27 в Винницкой области
20:13
Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея из-за автокефалии УПЦ
19:54
Рада окончательно сняла с эксплуатации Чернобыльскую АЭС
19:37
Россия перебрасывает в Азовское море еще два корабля погранохраны ФСБ
19:16
Генштаб ВСУ удалил информацию о гибели американского летчика при крушении Су-27
18:44
Стало известно имя задержанного во Франции "мертвого" украинского коррупционера
18:33
Крушение Су-27: найдены обломки самолета, оба пилота погибли
18:19
Венгрия продолжает раздавать паспорта закарпатским украинцам, несмотря на скандал - СМИ Видео
17:57
В Сети показали, как боевики готовят детей-жителей Горловки к войне Фото
17:51
РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату
17:50
В Украине во время учений разбился истребитель Су-27
17:31
Во Франции поймали украинского коррупционера, который инсценировал свою смерть
17:14
Ушел из жизни легендарный игрок и тренер "Динамо" Олег Базилевич
17:12
В УПЦ МП сравнили действия Константинополя в Украине с аннексией Крыма
16:59
Сенцов попал в реанимацию Видео
16:45
Названа шокирующая стоимость сгоревших в Украине боеприпасов
16:41
Эффективное и производительное оборудование новости компании
16:21
Рэп-звезда попал в скандал из-за клипа с обнаженной "Меланьей Трамп" Видео
16:16
Командующий ВМС Украины пообещал разгромить "империю зла РФ"
16:01
"Одобряем-с": больше трети украинцев поддержали языковые квоты на радио и ТВ
15:59
"Перед входом в гей-клуб": под Житомиром установили голый памятник братьям Кличко Видео
15:40
"Ужасающая статистика": Матиос рассказал сколько людей потеряли ВСУ из-за небоевых потерь
15:27
Каждый второй украинец счел запрет российских телеканалов ошибкой
15:03
Порошенко прокомментировал передачу Андреевской церкви Варфоломею Видео
15:01
"Просто взрыв": Светлана Лобода покорила фанатов откровенным видео Видео
14:55
Попытка провалилась. В США суд "обломал" порнозвезду, хотевшую засудить президента Трампа
14:50
Киевлянам вернули горячую воду - Кличко
14:32
Рада приняла решение по лишению Вилкула неприкосновенности
14:17
Украина - Чехия: анонс матча Лиги Наций, где смотреть, оценки букмекеров
14:01
Что будет с Украиной, если завтра наступит мировой кризис мнение
13:48
"Просто не узнать!": Сергей Сивохо шокировал фанатов внешним видом
13:44
Порошенко предложил передать Варфоломею Андреевскую церковь
13:28
"Начинаю новый этап": Оксана Марченко взволновала Сеть голым фото
13:07
Бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс" покончил жизнь самоубийством
13:00
Стало известно, кто именно станет заменой Кучме на переговорах с боевиками в Минске
12:46
Стало известно, какой официальный титул получит ребенок Меган Маркл и принца Гарри Видео
12:44
РПЦ окончательно отмежевалась от мирового православия - Бурбак
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять