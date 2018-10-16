В Ивано-Франковске детей нарядили в костюмы куриного филе

"Филейные детки" вызвали немало смеха в соцсетях / facebook.com/Оксана Савчук

В Ивано-Франковске эпично отметили День здорового питания. По пришедшей в голову чиновникам прихоти, детей одели в наголовники с изображением куриного филе.

Фотографию разместил в Facebook пользователь Максим Гардус с подписью "Детей одели в костюмы куриного филе в честь Дня здорового питания. Ивано-Франковск. П.С. Все ассоциации с Бокассой случайны)

Пользователи искрометно отреагировали на фотографию, оставив под ней немало веселых комментариев.

"П**дець!!! ( галіцузи - звірі )", "Хоть не вертикально "шапочки" повесили - и то спасибо!", "Глупость человеческая безгранична!", "Это страшно))" - пишут пользователи.

Впрочем, в наличии были не только "филейные" наголовники. Например, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив надел на голову картинку с изображением яблочка. Одели наголовники с рисунками мяса, овощей и фруктов и многие другие - чиновники, учителя, гости праздника.

Это не первый эпик, который происходит в Ивано-Франковске.

Напомним, в городской отдел полиции Ивано-Франковска вызвали одного из организаторов фестиваля Porto Franko в связи с эпатажным выступлением в рамках мероприятия музыкальной группы "Хамерман уничтожает вирусы", солисты которой появились на сцене практически обнаженными.

Как ранее сообщалось, резонанс возник после того, как ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив дал распоряжение провести обряд освящения дворца магнатов Потоцких - из-за выступления экстравагантного музыкального коллектива.