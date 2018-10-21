Под Киевом игроки футбольного клуба попали в аварию, есть пострадавшие

kiev.informator.ua

На Одесской трассе возле села Великая Солтановка (Киевская область) произошла авария с участием сразу нескольких легковых автомобилей.

Как сообщает "Информатор", в ДТП пострадали футболисты "Колоса".

В полиции сообщили, что автомобиль Skoda двигался со стороны Киева и остановился у поворота на разворот. Сзади в него влетел Volvo и Skoda оттолкнуло под Volkswagen, в котором с матча против СК "Днепр-1" возвращались футболисты "Колоса".

Volkswagen, в котором находились Алексей Зозуля и Василий Литвиненко перевернулся на крышу в 30-40 метрах от места столкновения.

В ФК "Колос" изданию рассказали, что спортсмены отделались царапинами и ссадинами.

Водителя Skoda госпитализировали в тяжелом состоянии.

20 октября возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, еще четверо человек пострадали. Позже появилась информация, что в ДТП погибла Марина Поплавская, еще двоих актеров "Дизель шоу" доставили больницу.