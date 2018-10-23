Украину накроет снегопадом

112.ua

В начале недели в Украине похолодает до +9-15 градусов, а ближе к середине температура опустится еще на 2-3 градуса - до +7-12 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, с севера на страну надвигается циклон с атмосферными фронтами, из-за чего в западных регионах, на севере и в Винницкой области уже может пойти мокрый снег с сильным ветром.

Самыми сложными по словам синоптика, ожидаются среда и четверг: "Будут идти дожди, ветер усилится до штормовых значений, температура воздуха будет низкой, днем в пределах +6...+10 градусов, на юге и востоке до +12...+15 градусов".

"Понедельник в Украине еще будет относительно спокойным, в большинстве областей - сухим, только в Луганской и Донецкой пройдут дожди", - пишет Диденко, отмечая, что ночью местами ожидаются заморозки.

Ранее Украинский гидрометцентр предостерег украинцев, что на этой неделе на территории страны ожидаются субкомфортные и дискомфортные погодные условия.

"В понедельник и вторник, 22-23 октября, в течение всего дня, люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.