Синоптики предупредили о влиянии погоды на самочувствие и настроение

Погода может стать причиной стресса / Фото: credo-ua.org

Украинский гидрометцентр предостерегает граждан Украины, что на этой неделе на территории страны ожидаются субкомфортные и дискомфортные погодные условия.

"В понедельник и вторник, 22-23 октября, в течение всего дня, люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Синоптики добавили, что в среду, кроме субкомфортных погодных условий и умеренной теплонагрузки в вечерние часы 24 октября, и до обеда 25 октября будут ожидаться дискомфортные погодные условия.

"Во время дискомфортных погодных условиях человек испытывает значительную нагрузку на терморегуляционную систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость", - добавили в пресс-службе.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что с 20 октября в Украине закончится "синоптический рай". Эксперт сообщила, что сначала похолодает в западных областях нашей страны.