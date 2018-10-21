Синоптики предупредили о влиянии погоды на самочувствие и настроение

21 октября 2018, 23:35

Специалисты уверяют, что погодные условия могут принести украинцам дискомфорт.

Погода может стать причиной стресса / Фото: credo-ua.org

Украинский гидрометцентр предостерегает граждан Украины, что на этой неделе на территории страны ожидаются субкомфортные и дискомфортные погодные условия.

"В понедельник и вторник, 22-23 октября, в течение всего дня, люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Синоптики добавили, что в среду, кроме субкомфортных погодных условий и умеренной теплонагрузки в вечерние часы 24 октября, и до обеда 25 октября будут ожидаться дискомфортные погодные условия.

"Во время дискомфортных погодных условиях человек испытывает значительную нагрузку на терморегуляционную систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость", - добавили в пресс-службе.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что с 20 октября в Украине закончится "синоптический рай". Эксперт сообщила, что сначала похолодает в западных областях нашей страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
погода синоптики Укргидрометцентр комфорт
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
00:51
Гибель Поплавской: обнародовано последнее видео из рокового автобуса
00:28
Танцы со звездами-2018: в девятом выпуске шоу покинул любимец публики Видео
00:01
"Говорите с собой": plus-size модель Эшли Грэм рассказала, как полюбить свое тело
21 октября, воскресенье
23:35
Синоптики предупредили о влиянии погоды на самочувствие и настроение
23:09
Гибель Поплавской: появился возмутительный факт о водителе автобуса Видео
22:54
Ведьмы Нью-Йорка прокляли Трампа, Кавано и Макконнела
22:35
Одессу аномально атаковали медузы и комары: опубликовано фото и видео Фото Видео
22:34
На Донбассе работает группа российских снайперов, которые хвалятся убийствами в соцсетях - СМИ
21:55
"НАТО не позволит": все венгерские провокации закончатся ничем - эксперт
21:36
Игрок киевского Динамо плюнул в судью после желтой карточки Видео
21:07
"Боярышник вырос": Захарова попала в конфуз из-за взращивания куста
20:59
Из здания колледжа в Керчи могут сделать мемориал
20:36
В "ЛНР" террористы хотят присвоить пустующие квартиры
20:23
Поклонская с мужем раскрыли причины их тайной свадьбы
19:55
"Я ухожу, а шоу продолжается": опубликовано прощальное видео памяти Марины Поплавской Видео
19:24
Оккупированный Донецк ностальгирует под украинские песни "Океана Эльзы" Видео
19:22
"Убрали на доработку": с YouTube и сайтов росСМИ пропало видео с камер колледжа в Керчи Видео
18:56
Белорусская автокефальная церковь настоящей автокефалии не получит - Зоря
18:32
В Сети увидели странности на видео с камер керченского колледжа Видео
17:44
Горбачев прокомментировал заявление Трампа о выходе США из ДРСМД
17:27
В Германии раскритиковали США за выход из договора по ракетам
17:14
В США разыграют рекордный в истории джекпот: названа сумма
16:57
В Греции анархисты атаковали канадское посольство
16:33
Ученые сообщили об опасной находке в обычной соли
16:17
НАТО обвинило Россию в выходе США из ДРСМД-87
15:56
Дело Вайнштейна может развалить конфликт правоохранителей - СМИ
15:31
Великобритания поддержала США в выходе из Договора РСМД
15:29
В Киеве женщина выбросилась из окна роддома
15:05
Трагедия под Киевом: при пожаре погибли двое мужчин и ребенок Видео
14:35
СМИ рассказали о возможном сообщнике керченского стрелка Видео
14:10
Цветы и много слез: в Киеве попрощались с Мариной Поплавской, опубликованы фото Фото Видео
13:58
Архиепископ объяснил, зачем Порошенко передал Андреевскую церковь Вселенскому патриархату
13:30
Под Киевом игроки футбольного клуба попали в аварию, есть пострадавшие Видео
13:08
Климкин прокомментировал ситуацию с "сепаратистскими" билбордами на Закарпатье
12:36
Вслед за ДРСМД Вашингтон пересмотрит еще один договор с Россией о ядерном оружии - СМИ
12:18
"Принял за мужчину": певец рассказал, как боролся с фанаткой Аллы Пугачевой Видео
11:50
Как стать святым в Украине? История одного президента мнение
11:35
Моменты взрыва и расстрела в керченском колледже попали на видео (18+) Видео
11:11
Гибель Марины Поплавской: СМИ узнали, как артистка "попрощалась" с друзьями Видео
11:10
Украина завоевала первую медаль на "Играх непокоренных"
10:37
Бойня в Керчи: росСМИ показали, где тренировался "керченский стрелок" Фото Видео
10:36
Россия пережила атеизм - переживет и путинизм мнение Видео
10:04
Украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс "Ольха"
09:50
Историк объяснил, почему "русский мир" мешает глобальным планам России Видео
09:34
Выход США из ДРСМД: Москва заявила об угрозе войны
09:20
Взрывы на арсенале под Ичней: журналист сказал, кто мог устроить диверсию Видео
08:55
"Ужасный нос": Наталья Могилевская позировала без макияжа, опубликовано фото Видео
08:30
"Конец нового имперского проекта": архиепископ рассказал, как автокефалия УПЦ мешает России Видео
08:29
Росляков, заряжай: как в Россию вернулся кровавый бумеранг мнение
08:05
"Рай зарезервирован": художник карикатурой потроллил заявление Путина о ядерном оружии Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять