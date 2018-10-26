Сбитый над Донбассом украинский летчик рассказал, как сбежал от боевиков "ДНР"

26 октября 2018, 19:09

В ходе боевого вылета самолет МиГ-29, которым управлял летчик с позывным Дед, сбили тепловой ракетой ПВО "ДНР".

Укранские самолеты, Су-27, МиГ-29
ВВС ВСУ / facebook.com

Украинский летчик с позывным Дед рассказал о том, как ему удалось сбежать после того, как его самолет сбили террористы в небе над "ДНР".

Рассказ военного публикует официальная газета Минобороны Украины "Народная армия"

По его словам, в ходе боевого вылета его самолет сбили ПВО "ДНР". "Тогда мы сопровождали пару штурмовиков. Наша пара прикрытия на истребителях МиГ-29 была немного позади, от Су-25. К линии соприкосновения подошли на средней высоте, а там нырнули на предельно малой и пошли на цель", - рассказал летчик.

После этого в хвост МиГ-29 попала тепловая ракета: "Сильный удар, самолет затрясся, повалил дым, засветились все аварийные сигналы, МиГ стал неуправляемым и начал заваливаться".

Дед катапультировался, но при приземлении подвернул ногу. "Снял с себя подвесную систему и скатился на дно глубокого оврага, где росли густые кусты. Вражеская поисковая группа не заставила себя долго ждать и быстро оцепила район падения самолета", - рассказывает летчик.

В овраг боевики спускаться не стали, а "настойчиво предлагали выйти, подкрепляя свою просьбу автоматными очередями". Позже они ушли, и Дед выбрался из оврага.

Как Дед вернулся на подконтрольную Украине территорию, в публикации не уточняется.

Ранее сообщалось, что сразу после теракта в Керченском политехническом колледже сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обстреляли группу спецназовцев, прибывших на место ЧП, приняв их за террористов.

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Донбасс боевики ДНР ВСУ МиГ-29 Минобороны Украины
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