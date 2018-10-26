Приняли за террористов: ФСБшники обстреляли прибывших на место теракта в Керчи спецназовцев

ФСБ / Телеканал "Прямой"

Сразу после теракта в Керченском политехническом колледже сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обстреляли группу спецназовцев, прибывших на место ЧП, приняв их за террористов.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" и нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"В самом начале трагических событий в оккупированной РФ АР Крым... К месту трагедии оперативно прибыла группа спецназа (предположительно "Росгвардии" или подразделения ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), дислоцированного в Крыму)... Параллельно прибывшая группа сотрудников керченского отдела ФСБ приняла спецназ за террористов и вступила с ним в огневой контакт. В ходе непродолжительной перестрелки между сотрудниками ФСБ и спецназом (ГРУ или Росгвардии), последние отступили к зданию колледжа, где забаррикадировались в ближайшем помещении. При этом сотрудники ФСБ продолжали вести огонь на поражение в направлении колледжа", - пишет Тымчук в Facebook.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек - шестнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек. Стрелок покончил с собой.