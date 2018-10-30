Вкус "ДНР": в Киеве продают шоколад из оккупированного Донецка, опубликованы фото

В одном из магазинов Киева обнаружили шоколад Dolci из оккупированного Донецка.
В магазинах Киева продают продукты, которые были изготовлены в самопровозглашенных республиках на Донбассе.
В частности, в одном из магазинов обнаружили шоколад Dolci, местом изготовления значится "ДНР", в частности - оккупированный Донецк.
Изготовителем является ДП "Тор". Место производства и место нахождения изготовителя указаны так: "ДНР", 83 016, г. Донецк, ул. Кирова, 54а".
"Кто хочет шоколадку?", - иронически написал в своем Facebook пользователь Tim Zlatkin.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области коммунальное предприятие возглавил чиновник "ДНР".