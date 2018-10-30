Россия значительно дальше от развала, чем 20 лет назад - эксперт

Олег Волошин уверен - до развала России еще очень далеко / Главред

Несмотря на то, что с экранов телевизоров и страниц СМИ эксперты разных уровней и рангов предрекают России скорый развал, на самом деле сегодня Россия значительно дальше от развала, чем 20 лет назад, уверен известный политолог Олег Волошин.

"Если мы внимательно посмотрим и на социологию, и на результаты выборов разных уровней, то в России нет фактически регионального раскола (отдельный вопрос по Северному Кавказу), а есть политико-социальный раскол: средний класс в крупных городах настроен оппозиционно, тогда как широкие народные массы в целом поддерживают Путина. Эта ситуация абсолютно идентична что в Калининграде, что во Владивостоке. И в самой западной точке России, и в самой восточной есть условные либералы и националисты-державники", - пишет Волошин.

Политолог напоминает, что даже Чечня, которая полтора десятка лет воевала за независимость с Россией, сейчас плотно интегрирована в структуру федерации.

"Сепаратизм в национальных автономиях возможен только в случае серьезного ослабления центральной власти в Москве. У того же Кадырова сейчас фактически личная уния с Путиным. Что будет после ухода нынешнего российского президента, сказать сложно. Но сегодня чеченскому руководству выгоднее быть в составе Российской Федерации, чем вне ее", - пишет политолог.

Волошин напомнил, что Кадыров, кстати, принимал участие в оккупации Крыма - он смог уговорить единоверцев не оказывать сопротивление.

Проблемы России, отметил политолог, в плохой демографии и нарастающем технологическом отставании, которое усугубили западные санкции.

"Именно ограничение доступа к технологиям, а не прямое влияние на российские компании или бюджет, является наиболее неприятной для Кремля составляющей западных санкций", - отметил политолог.

"Сегодня Россия достаточно устойчива. Но в ней практически не происходит развития, в том числе и из-за особенностей политического режима. Похоже, это начинают понимать в Кремле. Потому я ожидаю в ближайшее время определенную либерализацию режима и усиление конкуренции внутри элиты. Потому что в современном мире недостаточно быть стабильным, если ты претендуешь на статус великой державы. Нужно иметь конкурентную политическую систему. Последние выборы губернаторов показали, что Кремль идет на очень аккуратные шаги в сторону усиления плюрализма в политической системе", - добавил он.