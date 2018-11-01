"Мы входим в тройку наций мира": брат Ющенко назвал украинцев богоизбранными

Петр Ющенко считает, что украинцы избраны Богом / Фото: УНИАН

Экс-народный депутат и старший брат бывшего президента Украины Петр Ющенко причислил украинцев к тройке богоизбранных народов.

Ющенко-старший, ссылаясь на Библию, заявил, что Богом избраны "иудеи, эллины и скифы". Видео его выступления опубликовано в YouTube.

"Нас упоминает апостол Павел в своем Послании к Римлянам: "эллин, иудей и скиф, перед Богом все". В этой потасовке часто руки опускаются, но имейте в виду: эти слова свидетельствуют о том, что мы — спасенные. У нас нет проблем в будущем, в вечности. Это же апостол, вождь человечества, кто сказал эти слова. Он все видел наперед. Мы входим в тройку наций мира", - заявил он на пресс-конференции по случаю предоставления УПЦ автокефалии.

По словам Ющенко, скифы являются предками украинцев. Из сказанного он сделал вывод, что не стоит обращать внимания на проблемы, поскольку народ Украины ждет хорошее будущее.

Напомним, ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко сравнил ситуацию на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса с нацистской Германией.